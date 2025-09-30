- Visão do mercado
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
A taxa do DAPR para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.59 e o mais alto foi 38.62.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DAPR hoje?
Hoje FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) está avaliado em 38.60. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 38.62, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DAPR em tempo real.
As ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April pagam dividendos?
Atualmente FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April está avaliado em 38.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.42% e USD. Monitore os movimentos de DAPR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DAPR?
Você pode comprar ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) pelo preço atual 38.60. Ordens geralmente são executadas perto de 38.60 ou 38.90, enquanto 3 e 0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DAPR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DAPR?
Investir em FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April envolve considerar a faixa anual 33.32 - 38.64 e o preço atual 38.60. Muitos comparam 0.94% e 4.07% antes de enviar ordens em 38.60 ou 38.90. Estude as mudanças diárias de preço de DAPR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
O maior preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) no último ano foi 38.64. As ações oscilaram bastante dentro de 33.32 - 38.64, e a comparação com 38.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
O menor preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) no ano foi 33.32. A comparação com o preço atual 38.60 e 33.32 - 38.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DAPR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DAPR?
No passado FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.62 e 6.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.62
- Open
- 38.59
- Bid
- 38.60
- Ask
- 38.90
- Low
- 38.59
- High
- 38.62
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 0.94%
- Mudança de 6 meses
- 4.07%
- Mudança anual
- 6.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8