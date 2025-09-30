- Aperçu
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
Le taux de change de DAPR a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.60 et à un maximum de 38.62.
Suivez la dynamique FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DAPR aujourd'hui ?
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April est cotée à 38.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.08%, a clôturé hier à 38.59 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de DAPR présente ces mises à jour.
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April est actuellement valorisé à 38.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DAPR.
Comment acheter des actions DAPR ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April au cours actuel de 38.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.62 ou de 38.92, le 15 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DAPR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DAPR ?
Investir dans FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.32 - 38.63 et le prix actuel 38.62. Beaucoup comparent 0.99% et 4.13% avant de passer des ordres à 38.62 ou 38.92. Consultez le graphique du cours de DAPR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April ?
Le cours le plus élevé de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April l'année dernière était 38.63. Au cours de 33.32 - 38.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April ?
Le cours le plus bas de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) sur l'année a été 33.32. Sa comparaison avec 38.62 et 33.32 - 38.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DAPR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DAPR a-t-elle été divisée ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.59 et 6.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 38.59
- Ouverture
- 38.62
- Bid
- 38.62
- Ask
- 38.92
- Plus Bas
- 38.60
- Plus Haut
- 38.62
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 0.99%
- Changement à 6 Mois
- 4.13%
- Changement Annuel
- 6.48%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8