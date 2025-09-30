- Panorámica
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
El tipo de cambio de DAPR de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.59, mientras que el máximo ha alcanzado 38.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DAPR hoy?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) se evalúa hoy en 38.60. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 38.62 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DAPR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April se evalúa actualmente en 38.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.42% y USD. Monitoree los movimientos de DAPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DAPR?
Puede comprar acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) al precio actual de 38.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.60 o 38.90, mientras que 3 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DAPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DAPR?
Invertir en FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April implica tener en cuenta el rango anual 33.32 - 38.64 y el precio actual 38.60. Muchos comparan 0.94% y 4.07% antes de colocar órdenes en 38.60 o 38.90. Estudie los cambios diarios de precios de DAPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
El precio más alto de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) en el último año ha sido 38.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.32 - 38.64, una comparación con 38.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
El precio más bajo de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) para el año ha sido 33.32. La comparación con los actuales 38.60 y 33.32 - 38.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DAPR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DAPR?
En el pasado, FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 38.62 y 6.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 38.62
- Open
- 38.59
- Bid
- 38.60
- Ask
- 38.90
- Low
- 38.59
- High
- 38.62
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 0.94%
- Cambio a 6 meses
- 4.07%
- Cambio anual
- 6.42%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8