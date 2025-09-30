- 概要
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
DAPRの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり38.59の安値と38.62の高値で取引されました。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DAPR株の現在の価格は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株価は本日38.60です。-0.05%内で取引され、前日の終値は38.62、取引量は3に達しました。DAPRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株は配当を出しますか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの現在の価格は38.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.42%やUSDにも注目します。DAPRの動きはライブチャートで確認できます。
DAPR株を買う方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株は現在38.60で購入可能です。注文は通常38.60または38.90付近で行われ、3や0.03%が市場の動きを示します。DAPRの最新情報はライブチャートで確認できます。
DAPR株に投資する方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilへの投資では、年間の値幅33.32 - 38.64と現在の38.60を考慮します。注文は多くの場合38.60や38.90で行われる前に、0.94%や4.07%と比較されます。DAPRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株の最高値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの過去1年の最高値は38.64でした。33.32 - 38.64内で株価は大きく変動し、38.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株の最低値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April(DAPR)の年間最安値は33.32でした。現在の38.60や33.32 - 38.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAPRの動きはライブチャートで確認できます。
DAPRの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.62、6.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 38.62
- 始値
- 38.59
- 買値
- 38.60
- 買値
- 38.90
- 安値
- 38.59
- 高値
- 38.62
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 0.94%
- 6ヶ月の変化
- 4.07%
- 1年の変化
- 6.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8