クォートセクション
通貨 / DAPR
株に戻る

DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

38.60 USD 0.02 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DAPRの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり38.59の安値と38.62の高値で取引されました。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DAPR株の現在の価格は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株価は本日38.60です。-0.05%内で取引され、前日の終値は38.62、取引量は3に達しました。DAPRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株は配当を出しますか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの現在の価格は38.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.42%やUSDにも注目します。DAPRの動きはライブチャートで確認できます。

DAPR株を買う方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株は現在38.60で購入可能です。注文は通常38.60または38.90付近で行われ、3や0.03%が市場の動きを示します。DAPRの最新情報はライブチャートで確認できます。

DAPR株に投資する方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilへの投資では、年間の値幅33.32 - 38.64と現在の38.60を考慮します。注文は多くの場合38.60や38.90で行われる前に、0.94%や4.07%と比較されます。DAPRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株の最高値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの過去1年の最高値は38.64でした。33.32 - 38.64内で株価は大きく変動し、38.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilの株の最低値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April(DAPR)の年間最安値は33.32でした。現在の38.60や33.32 - 38.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAPRの動きはライブチャートで確認できます。

DAPRの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Aprilは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.62、6.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.59 38.62
1年のレンジ
33.32 38.64
以前の終値
38.62
始値
38.59
買値
38.60
買値
38.90
安値
38.59
高値
38.62
出来高
3
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
0.94%
6ヶ月の変化
4.07%
1年の変化
6.42%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8