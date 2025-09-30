QuotazioniSezioni
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

38.62 USD 0.03 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAPR ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.60 e ad un massimo di 38.62.

Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DAPR oggi?

Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April sono prezzate a 38.62. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 38.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DAPR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April pagano dividendi?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April è attualmente valutato a 38.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DAPR.

Come acquistare azioni DAPR?

Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April al prezzo attuale di 38.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.62 o 38.92, mentre 15 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DAPR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DAPR?

Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April implica considerare l'intervallo annuale 33.32 - 38.63 e il prezzo attuale 38.62. Molti confrontano 0.99% e 4.13% prima di effettuare ordini su 38.62 o 38.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DAPR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?

Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April nell'ultimo anno è stato 38.63. All'interno di 33.32 - 38.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?

Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) nel corso dell'anno è stato 33.32. Confrontandolo con gli attuali 38.62 e 33.32 - 38.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DAPR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DAPR?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.59 e 6.48%.

Intervallo Giornaliero
38.60 38.62
Intervallo Annuale
33.32 38.63
Chiusura Precedente
38.59
Apertura
38.62
Bid
38.62
Ask
38.92
Minimo
38.60
Massimo
38.62
Volume
15
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
0.99%
Variazione Semestrale
4.13%
Variazione Annuale
6.48%
