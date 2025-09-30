- Panoramica
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
Il tasso di cambio DAPR ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.60 e ad un massimo di 38.62.
Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DAPR oggi?
Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April sono prezzate a 38.62. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 38.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DAPR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April pagano dividendi?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April è attualmente valutato a 38.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DAPR.
Come acquistare azioni DAPR?
Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April al prezzo attuale di 38.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.62 o 38.92, mentre 15 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DAPR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DAPR?
Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April implica considerare l'intervallo annuale 33.32 - 38.63 e il prezzo attuale 38.62. Molti confrontano 0.99% e 4.13% prima di effettuare ordini su 38.62 o 38.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DAPR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April nell'ultimo anno è stato 38.63. All'interno di 33.32 - 38.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) nel corso dell'anno è stato 33.32. Confrontandolo con gli attuali 38.62 e 33.32 - 38.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DAPR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DAPR?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.59 e 6.48%.
- Chiusura Precedente
- 38.59
- Apertura
- 38.62
- Bid
- 38.62
- Ask
- 38.92
- Minimo
- 38.60
- Massimo
- 38.62
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.99%
- Variazione Semestrale
- 4.13%
- Variazione Annuale
- 6.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8