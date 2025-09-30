DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
今日DAPR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点38.59和高点38.62进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DAPR股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票今天的定价为38.60。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为38.62，交易量达到3。DAPR的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April目前的价值为38.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.42%和USD。实时查看图表以跟踪DAPR走势。
如何购买DAPR股票？
您可以以38.60的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票。订单通常设置在38.60或38.90附近，而3和0.03%显示市场活动。立即关注DAPR的实时图表更新。
如何投资DAPR股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April需要考虑年度范围33.32 - 38.64和当前价格38.60。许多人在以38.60或38.90下订单之前，会比较0.94%和。实时查看DAPR价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April的最高价格是38.64。在33.32 - 38.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April（DAPR）的最低价格为33.32。将其与当前的38.60和33.32 - 38.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DAPR股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.62和6.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.62
- 开盘价
- 38.59
- 卖价
- 38.60
- 买价
- 38.90
- 最低价
- 38.59
- 最高价
- 38.62
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.94%
- 6个月变化
- 4.07%
- 年变化
- 6.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8