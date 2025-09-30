报价部分
货币 / DAPR
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

38.60 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DAPR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点38.59和高点38.62进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DAPR股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票今天的定价为38.60。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为38.62，交易量达到3。DAPR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April目前的价值为38.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.42%和USD。实时查看图表以跟踪DAPR走势。

如何购买DAPR股票？

您可以以38.60的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票。订单通常设置在38.60或38.90附近，而3和0.03%显示市场活动。立即关注DAPR的实时图表更新。

如何投资DAPR股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April需要考虑年度范围33.32 - 38.64和当前价格38.60。许多人在以38.60或38.90下订单之前，会比较0.94%和。实时查看DAPR价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April的最高价格是38.64。在33.32 - 38.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April（DAPR）的最低价格为33.32。将其与当前的38.60和33.32 - 38.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DAPR股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.62和6.42%中可见。

日范围
38.59 38.62
年范围
33.32 38.64
前一天收盘价
38.62
开盘价
38.59
卖价
38.60
买价
38.90
最低价
38.59
最高价
38.62
交易量
3
日变化
-0.05%
月变化
0.94%
6个月变化
4.07%
年变化
6.42%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8