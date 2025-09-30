КотировкиРазделы
Валюты / DAPR
Назад в Рынок акций США

DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

38.62 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DAPR за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.60, а максимальная — 38.62.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DAPR сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) сегодня оценивается на уровне 38.62. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 38.59, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 38.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.48% и USD. Отслеживайте движения DAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции DAPR?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) по текущей цене 38.62. Ордера обычно размещаются около 38.62 или 38.92, тогда как 15 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DAPR?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 33.32 - 38.63 и текущей цены 38.62. Многие сравнивают 0.99% и 4.13% перед размещением ордеров на 38.62 или 38.92. Изучайте ежедневные изменения цены DAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) за последний год составила 38.63. Акции заметно колебались в пределах 33.32 - 38.63, сравнение с 38.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) за год составила 33.32. Сравнение с текущими 38.62 и 33.32 - 38.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DAPR?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.59 и 6.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.60 38.62
Годовой диапазон
33.32 38.63
Предыдущее закрытие
38.59
Open
38.62
Bid
38.62
Ask
38.92
Low
38.60
High
38.62
Объем
15
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.99%
6-месячное изменение
4.13%
Годовое изменение
6.48%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8