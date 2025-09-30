- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
Курс DAPR за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.60, а максимальная — 38.62.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DAPR сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) сегодня оценивается на уровне 38.62. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 38.59, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 38.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.48% и USD. Отслеживайте движения DAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции DAPR?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) по текущей цене 38.62. Ордера обычно размещаются около 38.62 или 38.92, тогда как 15 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DAPR?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 33.32 - 38.63 и текущей цены 38.62. Многие сравнивают 0.99% и 4.13% перед размещением ордеров на 38.62 или 38.92. Изучайте ежедневные изменения цены DAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) за последний год составила 38.63. Акции заметно колебались в пределах 33.32 - 38.63, сравнение с 38.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) за год составила 33.32. Сравнение с текущими 38.62 и 33.32 - 38.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DAPR?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.59 и 6.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.59
- Open
- 38.62
- Bid
- 38.62
- Ask
- 38.92
- Low
- 38.60
- High
- 38.62
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 4.13%
- Годовое изменение
- 6.48%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8