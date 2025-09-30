- Übersicht
DAPR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
Der Wechselkurs von DAPR hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.58 bis zu einem Hoch von 38.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DAPR heute?
Die Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) notiert heute bei 38.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.62 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von DAPR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DAPR Dividenden?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April wird derzeit mit 38.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DAPR zu verfolgen.
Wie kaufe ich DAPR-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) zum aktuellen Kurs von 38.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.64 oder 38.94 platziert, während 15 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DAPR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DAPR-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April müssen die jährliche Spanne 33.32 - 38.64 und der aktuelle Kurs 38.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.05% und 4.18%, bevor sie Orders zu 38.64 oder 38.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DAPR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
Der höchste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) im vergangenen Jahr lag bei 38.64. Innerhalb von 33.32 - 38.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April?
Der niedrigste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) im Laufe des Jahres betrug 33.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.64 und der Spanne 33.32 - 38.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DAPR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DAPR statt?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.62 und 6.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.62
- Eröffnung
- 38.60
- Bid
- 38.64
- Ask
- 38.94
- Tief
- 38.58
- Hoch
- 38.64
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 1.05%
- 6-Monatsänderung
- 4.18%
- Jahresänderung
- 6.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8