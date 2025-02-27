Moedas / AMBP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMBP: Ardagh Metal Packaging S.A
3.75 USD 0.04 (1.08%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMBP para hoje mudou para 1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.70 e o mais alto foi 3.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Ardagh Metal Packaging S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMBP Notícias
- Earnings call transcript: Ardagh Metal Packaging beats Q2 2025 forecasts
- Ardagh Metal (AMBP) Earnings Call Transcript
- Citi reiterates Buy rating on Ardagh Metal Packaging stock with $5 target
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ardagh Metal Packaging earnings beat, revenue topped estimates
- Ardagh Metal Packaging declares $0.10 quarterly dividend
- Crown Holdings: The Second Guidance Increase Of The Year (NYSE:CCK)
- Citi reiterates Buy rating on Ardagh Metal Packaging stock ahead of earnings
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Citi expects flat kraftliner prices in July amid improved industry discipline
- Ardagh Metal Packaging: Undervalued And Underowned, But Execution Could Unlock Upside
- Ardagh Metal Packaging stock hits 52-week high at $4.53
- Canmakers stocks could rally on expected ’beat & raise’ quarter, Citi says
- Citi raises Crown Holdings stock price target to $129 on volume growth
- Ardagh Metal Packaging S.A. Q2 2025 Results and Investor Call Notification
- Ambipar stock hits 52-week high at 4.3 USD
- AMBP stock touches 52-week high at $4.27 amid market optimism
- trump’s aluminum tariff hike expected to impact beverage can stocks
- Bitdeer Tech And Tempus AI Are Among Top 18 Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Tempus AI (NASDAQ:TEM), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Texas Instruments Posts Better-Than-Expected Results, Joins Community Health Systems, Hasbro, ServiceNow, ResMed And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Ardagh Metal Packaging (NYSE:AMBP), Allegion (NYSE:ALLE)
- S&P downgrades Ardagh Group amid restructuring talks
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.70 3.77
Faixa anual
2.50 4.78
- Fechamento anterior
- 3.71
- Open
- 3.72
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Low
- 3.70
- High
- 3.77
- Volume
- 428
- Mudança diária
- 1.08%
- Mudança mensal
- 2.18%
- Mudança de 6 meses
- 24.17%
- Mudança anual
- 0.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh