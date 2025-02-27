Währungen / AMBP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMBP: Ardagh Metal Packaging S.A
3.77 USD 0.06 (1.62%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMBP hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ardagh Metal Packaging S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMBP News
- Earnings call transcript: Ardagh Metal Packaging beats Q2 2025 forecasts
- Ardagh Metal (AMBP) Earnings Call Transcript
- Citi reiterates Buy rating on Ardagh Metal Packaging stock with $5 target
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ardagh Metal Packaging earnings beat, revenue topped estimates
- Ardagh Metal Packaging declares $0.10 quarterly dividend
- Crown Holdings: The Second Guidance Increase Of The Year (NYSE:CCK)
- Citi reiterates Buy rating on Ardagh Metal Packaging stock ahead of earnings
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Citi expects flat kraftliner prices in July amid improved industry discipline
- Ardagh Metal Packaging: Undervalued And Underowned, But Execution Could Unlock Upside
- Ardagh Metal Packaging stock hits 52-week high at $4.53
- Canmakers stocks could rally on expected ’beat & raise’ quarter, Citi says
- Citi raises Crown Holdings stock price target to $129 on volume growth
- Ardagh Metal Packaging S.A. Q2 2025 Results and Investor Call Notification
- Ambipar stock hits 52-week high at 4.3 USD
- AMBP stock touches 52-week high at $4.27 amid market optimism
- trump’s aluminum tariff hike expected to impact beverage can stocks
- Bitdeer Tech And Tempus AI Are Among Top 18 Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Tempus AI (NASDAQ:TEM), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Texas Instruments Posts Better-Than-Expected Results, Joins Community Health Systems, Hasbro, ServiceNow, ResMed And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Ardagh Metal Packaging (NYSE:AMBP), Allegion (NYSE:ALLE)
- S&P downgrades Ardagh Group amid restructuring talks
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.70 3.81
Jahresspanne
2.50 4.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.71
- Eröffnung
- 3.72
- Bid
- 3.77
- Ask
- 4.07
- Tief
- 3.70
- Hoch
- 3.81
- Volumen
- 1.999 K
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- 2.72%
- 6-Monatsänderung
- 24.83%
- Jahresänderung
- 0.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K