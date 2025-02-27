KurseKategorien
Währungen / AMBP
Zurück zum Aktien

AMBP: Ardagh Metal Packaging S.A

3.77 USD 0.06 (1.62%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMBP hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ardagh Metal Packaging S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMBP News

Tagesspanne
3.70 3.81
Jahresspanne
2.50 4.78
Vorheriger Schlusskurs
3.71
Eröffnung
3.72
Bid
3.77
Ask
4.07
Tief
3.70
Hoch
3.81
Volumen
1.999 K
Tagesänderung
1.62%
Monatsänderung
2.72%
6-Monatsänderung
24.83%
Jahresänderung
0.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K