通貨 / AMBP
AMBP: Ardagh Metal Packaging S.A

3.77 USD 0.06 (1.62%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMBPの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり3.70の安値と3.81の高値で取引されました。

Ardagh Metal Packaging S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.70 3.81
1年のレンジ
2.50 4.78
以前の終値
3.71
始値
3.72
買値
3.77
買値
4.07
安値
3.70
高値
3.81
出来高
1.999 K
1日の変化
1.62%
1ヶ月の変化
2.72%
6ヶ月の変化
24.83%
1年の変化
0.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K