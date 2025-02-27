通貨 / AMBP
AMBP: Ardagh Metal Packaging S.A
3.77 USD 0.06 (1.62%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMBPの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり3.70の安値と3.81の高値で取引されました。
Ardagh Metal Packaging S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AMBP News
- Earnings call transcript: Ardagh Metal Packaging beats Q2 2025 forecasts
- Ardagh Metal (AMBP) Earnings Call Transcript
- Citi reiterates Buy rating on Ardagh Metal Packaging stock with $5 target
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ardagh Metal Packaging earnings beat, revenue topped estimates
- Ardagh Metal Packaging declares $0.10 quarterly dividend
- Crown Holdings: The Second Guidance Increase Of The Year (NYSE:CCK)
- Citi reiterates Buy rating on Ardagh Metal Packaging stock ahead of earnings
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Citi expects flat kraftliner prices in July amid improved industry discipline
- Ardagh Metal Packaging: Undervalued And Underowned, But Execution Could Unlock Upside
- Ardagh Metal Packaging stock hits 52-week high at $4.53
- Canmakers stocks could rally on expected ’beat & raise’ quarter, Citi says
- Citi raises Crown Holdings stock price target to $129 on volume growth
- Ardagh Metal Packaging S.A. Q2 2025 Results and Investor Call Notification
- Ambipar stock hits 52-week high at 4.3 USD
- AMBP stock touches 52-week high at $4.27 amid market optimism
- trump’s aluminum tariff hike expected to impact beverage can stocks
- Bitdeer Tech And Tempus AI Are Among Top 18 Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Tempus AI (NASDAQ:TEM), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Texas Instruments Posts Better-Than-Expected Results, Joins Community Health Systems, Hasbro, ServiceNow, ResMed And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Ardagh Metal Packaging (NYSE:AMBP), Allegion (NYSE:ALLE)
- S&P downgrades Ardagh Group amid restructuring talks
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.70 3.81
1年のレンジ
2.50 4.78
- 以前の終値
- 3.71
- 始値
- 3.72
- 買値
- 3.77
- 買値
- 4.07
- 安値
- 3.70
- 高値
- 3.81
- 出来高
- 1.999 K
- 1日の変化
- 1.62%
- 1ヶ月の変化
- 2.72%
- 6ヶ月の変化
- 24.83%
- 1年の変化
- 0.53%
