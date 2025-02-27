Валюты / AMBP
AMBP: Ardagh Metal Packaging S.A
3.60 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMBP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.54, а максимальная — 3.62.
Следите за динамикой Ardagh Metal Packaging S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMBP
- Earnings call transcript: Ardagh Metal Packaging beats Q2 2025 forecasts
- Ardagh Metal (AMBP) Earnings Call Transcript
- Citi reiterates Buy rating on Ardagh Metal Packaging stock with $5 target
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ardagh Metal Packaging earnings beat, revenue topped estimates
- Ardagh Metal Packaging declares $0.10 quarterly dividend
- Crown Holdings: The Second Guidance Increase Of The Year (NYSE:CCK)
- Citi reiterates Buy rating on Ardagh Metal Packaging stock ahead of earnings
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Citi expects flat kraftliner prices in July amid improved industry discipline
- Ardagh Metal Packaging: Undervalued And Underowned, But Execution Could Unlock Upside
- Ardagh Metal Packaging stock hits 52-week high at $4.53
- Canmakers stocks could rally on expected ’beat & raise’ quarter, Citi says
- Citi raises Crown Holdings stock price target to $129 on volume growth
- Ardagh Metal Packaging S.A. Q2 2025 Results and Investor Call Notification
- Ambipar stock hits 52-week high at 4.3 USD
- AMBP stock touches 52-week high at $4.27 amid market optimism
- trump’s aluminum tariff hike expected to impact beverage can stocks
- Bitdeer Tech And Tempus AI Are Among Top 18 Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Tempus AI (NASDAQ:TEM), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Texas Instruments Posts Better-Than-Expected Results, Joins Community Health Systems, Hasbro, ServiceNow, ResMed And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Ardagh Metal Packaging (NYSE:AMBP), Allegion (NYSE:ALLE)
- S&P downgrades Ardagh Group amid restructuring talks
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.54 3.62
Годовой диапазон
2.50 4.78
- Предыдущее закрытие
- 3.60
- Open
- 3.62
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Low
- 3.54
- High
- 3.62
- Объем
- 1.292 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.91%
- 6-месячное изменение
- 19.21%
- Годовое изменение
- -4.00%
