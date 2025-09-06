Moedas / ACN
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
241.31 USD 4.56 (1.93%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACN para hoje mudou para 1.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 236.99 e o mais alto foi 245.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Accenture plc Class A (Ireland). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ACN Notícias
- Accenture (ACN) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Accenture Doesn’t Deserve Such Irrational Gloom (Upgrade) (NYSE:ACN)
- Accenture PLC (ACN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Guggenheim reduz preço-alvo das ações da Accenture para US$ 305 devido a preocupações com crescimento no 1º tri
- Guggenheim cuts Accenture stock price target to $305 on Q1 growth concerns
- Stifel reduz preço-alvo das ações da Accenture para US$ 315 e mantém recomendação de compra
- Stifel lowers Accenture stock price target to $315 from $355, maintains Buy rating
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down as Much as 60% to Buy and Hold Forever
- Ações da Accenture atingem mínima de 52 semanas a US$ 236,63 em meio a desafios de mercado
- Accenture stock hits 52-week low at $236.63 amid market challenges
- Ações em alta refletem esperança de desaceleração temporária no mercado de trabalho - Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- IA é realmente uma benção para toda a indústria de TI, ou também pode ser uma maldição?
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Top 3 Tech Stocks You'll Regret Missing In Q3 - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Eneva partners with Accenture and Google Cloud for tech modernization
- Accenture (ACN) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Accenture acquires Canadian identity management firm IAMConcepts
- Accenture stock price target lowered to $313 at TD Cowen on FY26 guidance concerns
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Accenture (ACN) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
Faixa diária
236.99 245.19
Faixa anual
235.83 398.30
- Fechamento anterior
- 236.75
- Open
- 236.99
- Bid
- 241.31
- Ask
- 241.61
- Low
- 236.99
- High
- 245.19
- Volume
- 9.889 K
- Mudança diária
- 1.93%
- Mudança mensal
- -6.56%
- Mudança de 6 meses
- -22.56%
- Mudança anual
- -32.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh