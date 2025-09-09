Devises / ACN
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
239.67 USD 0.14 (0.06%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACN a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 234.18 et à un maximum de 240.97.
Suivez la dynamique Accenture plc Class A (Ireland). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
234.18 240.97
Range Annuel
234.18 398.30
- Clôture Précédente
- 239.53
- Ouverture
- 239.51
- Bid
- 239.67
- Ask
- 239.97
- Plus Bas
- 234.18
- Plus Haut
- 240.97
- Volume
- 14.618 K
- Changement quotidien
- 0.06%
- Changement Mensuel
- -7.19%
- Changement à 6 Mois
- -23.08%
- Changement Annuel
- -32.49%
