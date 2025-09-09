CotationsSections
Devises / ACN
Retour à Actions

ACN: Accenture plc Class A (Ireland)

239.67 USD 0.14 (0.06%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACN a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 234.18 et à un maximum de 240.97.

Suivez la dynamique Accenture plc Class A (Ireland). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACN Nouvelles

Range quotidien
234.18 240.97
Range Annuel
234.18 398.30
Clôture Précédente
239.53
Ouverture
239.51
Bid
239.67
Ask
239.97
Plus Bas
234.18
Plus Haut
240.97
Volume
14.618 K
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
-7.19%
Changement à 6 Mois
-23.08%
Changement Annuel
-32.49%
20 septembre, samedi