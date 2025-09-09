Valute / ACN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
239.67 USD 0.14 (0.06%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACN ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 234.18 e ad un massimo di 240.97.
Segui le dinamiche di Accenture plc Class A (Ireland). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACN News
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- Accenture: I Need To See The AI Story Picking Up (NYSE:ACN)
- Il titolo di Infosys crolla dopo il piano di Trump sulla tassa di 100.000$ per i visti H-1B
- Handicapping the Q3 Earnings Season
- Infosys stock falls after report of Trump’s $100,000 H-1B visa fee plan
- Accenture (ACN) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Accenture Doesn’t Deserve Such Irrational Gloom (Upgrade) (NYSE:ACN)
- Accenture PLC (ACN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Guggenheim riduce il target di prezzo delle azioni Accenture a $305 per timori sulla crescita del Q1
- Guggenheim cuts Accenture stock price target to $305 on Q1 growth concerns
- Stifel abbassa il target di prezzo delle azioni Accenture a $315 da $355
- Stifel lowers Accenture stock price target to $315 from $355, maintains Buy rating
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down as Much as 60% to Buy and Hold Forever
- Il titolo di Accenture tocca il minimo di 52 settimane a 236,63 dollari
- Accenture stock hits 52-week low at $236.63 amid market challenges
- I titoli azionari elevati riflettono le speranze di un raffreddamento temporaneo del mercato del lavoro - Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- L’IA è davvero un vantaggio per l’intero settore IT o potrebbe essere una maledizione?
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Top 3 Tech Stocks You'll Regret Missing In Q3 - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Eneva partners with Accenture and Google Cloud for tech modernization
- Accenture (ACN) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
Intervallo Giornaliero
234.18 240.97
Intervallo Annuale
234.18 398.30
- Chiusura Precedente
- 239.53
- Apertura
- 239.51
- Bid
- 239.67
- Ask
- 239.97
- Minimo
- 234.18
- Massimo
- 240.97
- Volume
- 14.618 K
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- -7.19%
- Variazione Semestrale
- -23.08%
- Variazione Annuale
- -32.49%
20 settembre, sabato