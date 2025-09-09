QuotazioniSezioni
Valute / ACN
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)

239.67 USD 0.14 (0.06%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACN ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 234.18 e ad un massimo di 240.97.

Segui le dinamiche di Accenture plc Class A (Ireland). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
234.18 240.97
Intervallo Annuale
234.18 398.30
Chiusura Precedente
239.53
Apertura
239.51
Bid
239.67
Ask
239.97
Minimo
234.18
Massimo
240.97
Volume
14.618 K
Variazione giornaliera
0.06%
Variazione Mensile
-7.19%
Variazione Semestrale
-23.08%
Variazione Annuale
-32.49%
20 settembre, sabato