ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
236.75 USD 1.09 (0.46%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACN за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 235.83, а максимальная — 238.74.
Следите за динамикой Accenture plc Class A (Ireland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACN
- Stifel снижает целевую цену акций Accenture до $315 с $355, сохраняя рейтинг "Покупать"
- Stifel lowers Accenture stock price target to $315 from $355, maintains Buy rating
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down as Much as 60% to Buy and Hold Forever
- Акции Accenture достигли 52-недельного минимума в $236,63 на фоне рыночных проблем
- Accenture stock hits 52-week low at $236.63 amid market challenges
- Повышенные цены на акции отражают надежды на временное охлаждение рынка труда — Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- ИИ: благо для всей ИТ-индустрии или проклятие?
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Top 3 Tech Stocks You'll Regret Missing In Q3 - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Eneva partners with Accenture and Google Cloud for tech modernization
- Accenture (ACN) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Accenture acquires Canadian identity management firm IAMConcepts
- Accenture stock price target lowered to $313 at TD Cowen on FY26 guidance concerns
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Accenture (ACN) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down As Much As 36% to Buy and Hold Forever
- Accenture acquires UK-based MomentumABM to bolster B2B marketing
- SAIC (SAIC) Q2 Earnings Top Estimates
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
Дневной диапазон
235.83 238.74
Годовой диапазон
235.83 398.30
- Предыдущее закрытие
- 237.84
- Open
- 237.21
- Bid
- 236.75
- Ask
- 237.05
- Low
- 235.83
- High
- 238.74
- Объем
- 13.083 K
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -8.33%
- 6-месячное изменение
- -24.02%
- Годовое изменение
- -33.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.