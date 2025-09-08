통화 / ACN
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
239.67 USD 0.14 (0.06%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACN 환율이 오늘 0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 234.18이고 고가는 240.97이었습니다.
Accenture plc Class A (Ireland) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ACN News
- Infosys stock falls after report of Trump’s $100,000 H-1B visa fee plan
- Accenture (ACN) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Accenture Doesn’t Deserve Such Irrational Gloom (Upgrade) (NYSE:ACN)
- Accenture PLC (ACN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- 액센츄어, 1분기 성장 우려에 목표 주가 $305로 하향
- Guggenheim cuts Accenture stock price target to $305 on Q1 growth concerns
- 스티펠, 액센츄어 목표 주가 $315로 하향, 매수 등급 유지
- Stifel lowers Accenture stock price target to $315 from $355, maintains Buy rating
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down as Much as 60% to Buy and Hold Forever
- 액센츄어, 시장 난항 속 52주 신저가 기록
- Accenture stock hits 52-week low at $236.63 amid market challenges
- 일시적 고용 시장 냉각 기대감 반영된 주가 상승 - 골드만삭스
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- AI는 IT 산업 전체에 축복인가, 아니면 저주가 될 수도 있을까?
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Top 3 Tech Stocks You'll Regret Missing In Q3 - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Eneva partners with Accenture and Google Cloud for tech modernization
- Accenture (ACN) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Accenture acquires Canadian identity management firm IAMConcepts
- Accenture stock price target lowered to $313 at TD Cowen on FY26 guidance concerns
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Accenture (ACN) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
일일 변동 비율
234.18 240.97
년간 변동
234.18 398.30
- 이전 종가
- 239.53
- 시가
- 239.51
- Bid
- 239.67
- Ask
- 239.97
- 저가
- 234.18
- 고가
- 240.97
- 볼륨
- 14.618 K
- 일일 변동
- 0.06%
- 월 변동
- -7.19%
- 6개월 변동
- -23.08%
- 년간 변동율
- -32.49%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K