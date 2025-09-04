KurseKategorien
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)

239.53 USD 1.78 (0.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACN hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 237.94 bis zu einem Hoch von 243.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Accenture plc Class A (Ireland)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
237.94 243.03
Jahresspanne
235.83 398.30
Vorheriger Schlusskurs
241.31
Eröffnung
242.98
Bid
239.53
Ask
239.83
Tief
237.94
Hoch
243.03
Volumen
9.818 K
Tagesänderung
-0.74%
Monatsänderung
-7.25%
6-Monatsänderung
-23.13%
Jahresänderung
-32.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K