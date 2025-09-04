Währungen / ACN
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
239.53 USD 1.78 (0.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACN hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 237.94 bis zu einem Hoch von 243.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Accenture plc Class A (Ireland)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
237.94 243.03
Jahresspanne
235.83 398.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 241.31
- Eröffnung
- 242.98
- Bid
- 239.53
- Ask
- 239.83
- Tief
- 237.94
- Hoch
- 243.03
- Volumen
- 9.818 K
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- -7.25%
- 6-Monatsänderung
- -23.13%
- Jahresänderung
- -32.52%
