ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
239.67 USD 0.14 (0.06%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACN fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 234.18 ve Yüksek fiyatı olarak 240.97 aralığında işlem gördü.
Accenture plc Class A (Ireland) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
234.18 240.97
Yıllık aralık
234.18 398.30
- Önceki kapanış
- 239.53
- Açılış
- 239.51
- Satış
- 239.67
- Alış
- 239.97
- Düşük
- 234.18
- Yüksek
- 240.97
- Hacim
- 14.618 K
- Günlük değişim
- 0.06%
- Aylık değişim
- -7.19%
- 6 aylık değişim
- -23.08%
- Yıllık değişim
- -32.49%
21 Eylül, Pazar