通貨 / ACN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
239.53 USD 1.78 (0.74%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACNの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり237.94の安値と243.03の高値で取引されました。
Accenture plc Class A (Ireland)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACN News
- Accenture (ACN) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Accenture Doesn’t Deserve Such Irrational Gloom (Upgrade) (NYSE:ACN)
- Accenture PLC (ACN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- グッゲンハイム、アクセンチュアの目標株価を第1四半期の成長懸念で305ドルに引き下げ
- Guggenheim cuts Accenture stock price target to $305 on Q1 growth concerns
- スティーフェル、アクセンチュアの株価目標を355ドルから315ドルに引き下げ、買い推奨を維持
- Stifel lowers Accenture stock price target to $315 from $355, maintains Buy rating
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down as Much as 60% to Buy and Hold Forever
- アクセンチュア株、市場の逆風の中で52週安値の236.63ドルを記録
- Accenture stock hits 52-week low at $236.63 amid market challenges
- 株価高騰は一時的な労働市場冷却への期待を反映 - ゴールドマン・サックス
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- AIは本当にIT業界全体にとって恩恵か、それとも呪いとなるのか？
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Top 3 Tech Stocks You'll Regret Missing In Q3 - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Eneva partners with Accenture and Google Cloud for tech modernization
- Accenture (ACN) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Accenture acquires Canadian identity management firm IAMConcepts
- Accenture stock price target lowered to $313 at TD Cowen on FY26 guidance concerns
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Accenture (ACN) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
1日のレンジ
237.94 243.03
1年のレンジ
235.83 398.30
- 以前の終値
- 241.31
- 始値
- 242.98
- 買値
- 239.53
- 買値
- 239.83
- 安値
- 237.94
- 高値
- 243.03
- 出来高
- 9.818 K
- 1日の変化
- -0.74%
- 1ヶ月の変化
- -7.25%
- 6ヶ月の変化
- -23.13%
- 1年の変化
- -32.52%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B