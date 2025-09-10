Divisas / ACN
ACN: Accenture plc Class A (Ireland)
241.31 USD 4.56 (1.93%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACN de hoy ha cambiado un 1.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 236.99, mientras que el máximo ha alcanzado 245.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Accenture plc Class A (Ireland). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACN News
- Accenture (ACN) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Accenture Doesn’t Deserve Such Irrational Gloom (Upgrade) (NYSE:ACN)
- Accenture PLC (ACN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Guggenheim reduce precio objetivo de Accenture a $305 por preocupaciones de crecimiento
- Stifel reduce el precio objetivo de las acciones de Accenture a 315 dólares desde 355 dólares, mantiene calificación de Compra
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down as Much as 60% to Buy and Hold Forever
- Acciones de Accenture tocan mínimos de 52 semanas a $236.63 ante desafíos del mercado
- Acciones elevadas reflejan esperanzas de enfriamiento temporal del mercado laboral
- ¿Es la IA realmente una bendición para toda la industria TI o también una maldición?
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Top 3 Tech Stocks You'll Regret Missing In Q3 - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Eneva se asocia con Accenture y Google Cloud para modernización tecnológica
Rango diario
236.99 245.19
Rango anual
235.83 398.30
- Cierres anteriores
- 236.75
- Open
- 236.99
- Bid
- 241.31
- Ask
- 241.61
- Low
- 236.99
- High
- 245.19
- Volumen
- 9.889 K
- Cambio diario
- 1.93%
- Cambio mensual
- -6.56%
- Cambio a 6 meses
- -22.56%
- Cambio anual
- -32.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B