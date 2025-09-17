A taxa do EURNZD para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.97741 NZD para 1 EUR e o máximo foi 2.00739 NZD.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs dólar neozelandês. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.