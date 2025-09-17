통화 / EURNZD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EURNZD: Euro vs New Zealand Dollar
2.00313 NZD 0.00162 (0.08%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: New Zealand Dollar
EURNZD 환율이 당일 0.08%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 1.99823 NZD와 고가 2.00948 NZD로 거래되었습니다
유로 vs 뉴질랜드 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURNZD News
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
- ECB wage tracker signals softer pressures ahead – BBH
- EUR/USD: Level to watch is 1.1955 – UOB Group
EURNZD on the Community Forum
- Trendline/Horizontal line on specific chart (5)
- indicator bug, etc (4)
- MarketInfo() producing 0.0 for bid price (3)
- How to "ignore" the stoploss value when the market is closing at the end of the week. (2)
- IF NOT TRADING THE MAJORS (WHY) (2)
- Nzdchf (2)
- Code help (2)
- MT4 Strategy Tester (1)
- For some currency pair you are most likely to commit the transaction?
- Abnormal Numbers in Optimization Test Results - MT5
EURNZD을 위한 트레이딩 애플리케이션
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 ' Algo Pumping '을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다: 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략, 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정, "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화, 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매, 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정), 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음), 서버 핑 속도나
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
저는 불필요한 위험 없이 차분하게 거래할 수 있도록 Range AI를 만들었습니다. 이 EA(자동매매 프로그램)는 인공지능으로 학습된 복잡한 알고리즘을 기반으로 합니다. 그 역할은 신뢰할 수 있는 진입 지점을 찾고, 그리드나 마틴게일 없이 최소한의 손실로 신중하게 거래하는 것입니다. Range AI는 가격 범위를 설정하고, 확인을 기다린 후 성공 확률이 가장 높은 상황에서만 작동합니다. 저에게는 각 거래에서 안정성과 자신감을 제공하는 시스템을 만드는 것이 중요했습니다. 이 EA는 다음 상품에 최적화되어 있습니다: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD(골드). Range AI는 시장에서 혼란이나 불필요한 위험 없이 안전하고 깨끗하게 수익을 내고자 하는 트레이더에게 적합합니다. Range AI의 장점 • 멀티통화 지원. 여러 상품을 동시에 거래할 수 있습니다. 한 통화쌍의 손실은 다른 통화쌍의 수익으로 빠르게 보완됩니다.
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
3개 남음, $599 다음 가격 $699 안녕하세요, 트레이더 여러분! 단순히 무작위로 매매를 반복하는 EA가 아닌, 전략적으로 움직이고 논리적인 판단을 기반으로 거래하는 진짜 EA를 찾고 계시다면, Scalper Investor EA 를 주목해 보세요. 이 멀티통화 EA는 이미 잘 설계된 리버설(역추세) 전략 으로 무장되어 있으며, 곧 추세 추종 전략 이 무료 업데이트로 추가될 예정입니다. 리버설 전략 – 즉시 사용 가능 출시 시점 기준으로, 이 EA는 리버설 전략에 최적화되어 있습니다. 켈트너 채널(Keltner Channel)을 기반으로 가격의 되돌림 구간을 포착하고, 다양한 필터로 노이즈를 걸러내어 진입 시점을 정밀하게 잡아냅니다. 감에 의존한 진입은 없습니다. 오직 철저한 논리와 기술적 근거에 기반한 매매만 실행합니다. 전략의 핵심은 가격이 채널 내부로 다시 진입할 때를 노리는 것입니다. 필터링 기준에는 변동성, 신호 강도, 추세 방향, 스프레드, 슬리피지 등 다양한 요소
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision 전문가 어드바이저 Euro Vision은 EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, EURNZD 등 주요 유로 기반 통화쌍 전용으로 설계된 차세대 멀티 통화 거래 로봇입니다. H1 시간 프레임에서 작동하며, 고급 상관 모델과 정밀 스캘핑 기법을 결합하여 높은 확률의 거래 진입과 일관성을 제공합니다. 단일 통화쌍 시스템과 달리, Euro Vision은 7개의 유로 통화쌍을 동시에 모니터링하며 숨겨진 상관 관계와 동기화된 가격 움직임을 식별합니다. 이를 통해 트레이더는 지속적인 거래 기회를 확보하면서 엄격한 리스크 관리를 유지할 수 있습니다. Euro Vision을 선택해야 하는 이유 유로 통화쌍 전문 – 유로 교차 통화쌍 전용 고급 상관 엔진 – 다중 통화쌍 정렬로 정확성 향상 스캘핑 정밀도 – 미세 움직임을 포착하여 최적화된 진입 및 청산 높은 거래 빈도 – 과도한 거래 없이 기회 극대화 전문가용 자동화 – 개인 투
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
모든 거래 전략을 포지션 거래 전략으로 바꾸거나, 자신에게 불리하게 움직이는 포지션에 대한 자동 하락 제어 시스템을 포함하여 검증된 RSI 및 ADR 기반 포지션 거래 전략을 거래하세요. 이 EA는 수년 동안 Market Structure Trader 웹사이트에서 강의된 포지션 거래 전략에 사용되어 온 MRA EA를 발전시키고 단순화한 것입니다. 웹사이트, 무료 포지션 트레이딩 코스 및 기타 제품에 대한 링크는 내 프로필을 참조하세요. EA는 "탄성 밴드 이론"을 사용하여 시장 구조 움직임으로 자동으로 확장되며 RSI 지표 또는 거래하려는 외환 상품의 ADR(평균 일일 범위) 확장을 사용하여 은행 및 기관이 취한 되돌리기 움직임을 의미합니다. 포지션 트레이딩은 작은 위험과 다중 진입을 통해 시장에 진입하는 방법입니다. 즉, 초기 거래 진입의 정확성이 진입 후 EA에서 거래를 관리하는 방식보다 덜 중요하다는 의미입니다. 시장은 예측할 수 없으며 장기적으로 지속 가능한 모든 종류의
일일 변동 비율
1.99823 2.00948
년간 변동
1.75122 2.00948
- 이전 종가
- 2.0015 1
- 시가
- 1.9990 8
- Bid
- 2.0031 3
- Ask
- 2.0034 3
- 저가
- 1.9982 3
- 고가
- 2.0094 8
- 볼륨
- 68.754 K
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- 1.03%
- 6개월 변동
- 5.20%
- 년간 변동율
- 14.22%
20 9월, 토요일