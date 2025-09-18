KurseKategorien
EURNZD: Euro vs New Zealand Dollar

2.00564 NZD 0.00413 (0.21%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: New Zealand Dollar

Der Wechselkurs von EURNZD hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.99823 NZD und einem Hoch von 2.00948 NZD pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Neuseeländischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.99823 2.00948
Jahresspanne
1.75122 2.00948
Vorheriger Schlusskurs
2.0015 1
Eröffnung
1.9990 8
Bid
2.0056 4
Ask
2.0059 4
Tief
1.9982 3
Hoch
2.0094 8
Volumen
63.996 K
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
1.15%
6-Monatsänderung
5.33%
Jahresänderung
14.36%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K