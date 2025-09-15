货币 / EURNZD
EURNZD: Euro vs New Zealand Dollar
1.97875 NZD 0.00072 (0.04%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: New Zealand Dollar
今日EURNZD汇率已更改by -0.04%。当日，该货币每1EUR以低点1.97741 NZD和高点1.97977 NZD进行交易。
关注欧元vs新西兰元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EURNZD新闻
- ECB’s Scicluna: There is no cut already in a box and waiting to be unpacked
- EUR/USD eyes another test of 1.18 – Commerzbank
- EUR/USD: Clear break above 1.1790 might shift the focus to 1.1830 – UOB Group
- EUR: Living with French political instability – ING
- When is the German ZEW survey and how could it affect EUR/USD?
- EUR/USD Forex Signal Today 16/09: Bulls Threaten (Chart)
- EUR/USD extends gains as Fed easing hopes boost risk appetite
- ECB’s Kazaks: Reduction in rates is already very significant
- EUR/USD Forecast 16/09: Reaching Ceiling of Range (Video)
- ECB’s Villeroy: We "seriously" have to tackle France’s debt problem
- EUR/USD rises toward 1.1800 ahead of Eurozone, Germany data
- EUR/USD climbs as Fed cut bets weigh on US Dollar
- EUR/USD extends gains as Fed cut bets weigh on US Dollar
- EUR/USD steady above 1.1700 despite France downgrade – BBH
- EUR extending post-ECB gains – Scotiabank
- ECB’s Schnabel: Interest rates are in good place
- Opinion: This ‘digital cash’ pays you enough interest to worry your bank
- EUR/USD Analysis 15/09: Performance Remain Cautious (Chart)
- EUR/USD: Likely to trade in a range of 1.1650/1.1790 – UOB Group
- EUR: French downgrade had been expected – ING
- ECB’s Kazimir: We must not change policy due to small deviations from inflation target
- EUR/USD Forecast 15/09: Drops Amid Fed Uncertainty (Chart)
- EUR/USD hesitates as concerns about France's sovereign debt mount
- ECB’s Kocher: Stronger Euro could become a problem for exporters
EURNZD交易应用程序
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统 Algo Pumping 打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以： 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘， 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池， 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定， 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批， 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦）， 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF， 不玩突破流（不追单，不挨打）， 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起， 最低入场资金只需200美金起步， 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000，想怎么玩就怎么玩。 在 AUDCAD M15 上進行測試的預設設定 即時訊號 「Swing Master Inc
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
我创建了 Range AI，让交易变得冷静而且没有不必要的风险。 该智能交易顾问基于一个由人工智能训练的复杂算法。它的任务是找到可靠的入场点，并谨慎交易——没有网格，没有马丁策略，回撤最小。 Range AI 会构建区间，等待确认，并且只在成功概率最高的情况下才运行。对我来说，重要的是创建一个能够在每笔交易中提供稳定性和信心的系统。 该智能交易顾问已针对以下品种优化：CHFJPY、EURNZD、EURUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY，以及 XAUUSD（黄金）。 Range AI 适合那些希望在市场中干净、安全获利的人——没有混乱和不必要的风险。 Range AI 的优势 • 多货币交易。该顾问可同时操作多个品种，一对货币对的亏损能很快由其他品种弥补。 • 专业交易系统。算法使用固定手数、动态止盈和止损。在大多数品种上，风险收益比接近 1:1 —— 一次亏损可由一次盈利弥补。 • 灵活的风险管理。可选择固定手数或自动手数计算（自动风险控制），根据您的账户规模进行调整。 • 新闻过滤器。在重大消息公布前暂停交易，从而防止意外回撤。 • 趋势过滤器。交易严格顺应主要趋
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
剩餘 3 本，售價 599 美元 下次售價 699 美元 各位交易员，大家好！ 如果您正在寻找一款不是随便开单、而是有逻辑、有策略、注重风控的智能交易系统（EA），那么请关注 Scalper Investor EA。这是一款多货币对交易机器人，目前已全面支持逆转交易策略，未来还将免费升级添加趋势策略模块，功能持续进化！ 已上线：逆转交易策略（反转系统） Scalper Investor EA 当前运行的是基于 Keltner 通道 的逆转系统。当价格进入通道后，EA 结合多个过滤条件识别潜在反转机会，精准进场。 我们不是“盲目追单”，每一笔交易都基于多维度市场逻辑与严格的入场判断。主要过滤机制包括：波动率控制, 趋势过滤, 反转强度判断, 点差过滤, 滑点控制, 避开跳空与市场低流动时段（如换日时间） 注意：在策略測試器中預設使用 M15 EURNZD Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller Live signal on M15 - https:
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision 智能交易顾问 Euro Vision 是一款新一代多货币交易机器人，专为交易所有主要欧元货币对而设计：EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD 和 EURNZD。运行在 H1 时间框架，该系统结合了先进的相关性建模和精确的剥头皮技术，提供高概率的交易信号并提高一致性。 不同于单一货币对系统，Euro Vision 可同时监控所有七个欧元货币对，识别隐藏关系和同步价格运动。这为交易者带来源源不断的机会，并保持严格的风险管理。 为什么选择 Euro Vision 欧元货币对专家 – 专为欧元交叉货币对设计 高级相关引擎 – 多货币对同步交易，提高准确性 剥头皮精度 – 捕捉微小波动，优化进出场 高频交易 – 增加市场机会而不过度交易 专业级自动化 – 适合零售交易者和资金公司使用 核心功能 多货币交易：同时交易多达 7 个欧元货币对 高胜率策略：结合市场相关性与剥头皮信号 低风险方法：避免网格、马丁格尔等危险策略 动态风险管理：可自定义回撤控制和资金安全 即插即用：预设优化参数，可快速使用 强大的资金保护：内置机制，保证
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
