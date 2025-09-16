КотировкиРазделы
EURNZD: Euro vs New Zealand Dollar

1.98142 NZD 0.00160 (0.08%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: New Zealand Dollar

Курс EURNZD за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.97737 NZD за 1 EUR, а максимальная — 1.98599 NZD.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Новозеландского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.97737 1.98599
Годовой диапазон
1.75122 2.00313
Предыдущее закрытие
1.9798 2
Open
1.9811 6
Bid
1.9814 2
Ask
1.9817 2
Low
1.9773 7
High
1.9859 9
Объем
31.464 K
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
-0.07%
6-месячное изменение
4.06%
Годовое изменение
12.98%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.
22:45
NZD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.8%
22:45
NZD
Изменение годового ВВП
Акт.
Прог.
-0.8%
Пред.
-1.1%