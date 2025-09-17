通貨 / EURNZD
EURNZD: Euro vs New Zealand Dollar
2.00389 NZD 0.00238 (0.12%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: New Zealand Dollar
EURNZDの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1EURあたり1.99823NZDの安値と2.00948NZDの高値で取引されました。
ユーロvsニュージーランドドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EURNZD News
EURNZD on the Community Forum
EURNZDの取引アプリ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
最強のEAを紹介します！これは私の手動トレードシステム「 Algo Pumping 」をベースにして作り上げたものです。 このストラテジーを徹底的に磨き上げ、重要なアップデート、フィルター、テクノロジーをぶち込み、ついにリリースすることになりました。このEAは： 高度なAlgo Pumping Swing Tradingアルゴリズムでマーケットを攻めます 資金を守るためにしっかりStop Lossを設定 「Prop Firmチャレンジ」にも「個人トレード」にもバッチリ対応 マーチンゲールも重いナンピンも使わず、リスク管理はスマートに M15タイムフレームで稼働（今後H1とH4対応も予定） 15通貨ペアを同時に運用：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF ブレイクアウト戦略は使わない（無理な突っ込みトレードなし） サーバーの遅延や超高速約定に頼らず安定稼働 最低入金額はたったの200USDからスタート可能 レバレッジも自
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
私は Range AI を作成しました。落ち着いて、余計なリスクを負わずに取引するためです。 このEA（エキスパートアドバイザー）は、人工知能で学習された複雑なアルゴリズムに基づいています。その役割は、信頼できるエントリーポイントを見つけ、グリッドやマーチンゲールを使わずに、最小限のドローダウンで慎重に取引することです。 Range AI はレンジを構築し、確認を待ち、成功の可能性が最も高い状況でのみ動作します。私にとって、各トレードに安定性と自信をもたらすシステムを作ることが重要でした。 このEAは以下の銘柄に最適化されています：CHFJPY、EURNZD、EURUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY、および XAUUSD（金）。 Range AI は、市場で混乱や不要なリスクなしに、クリーンかつ安全に利益を上げたい人に適しています。 Range AI の利点 • マルチ通貨対応。複数の銘柄を同時に取引できます。ある通貨ペアでの損失は他のペアで素早く補われます。 • プロフェッショナルな取引システム。固定ロット、動的なテイクプロフィットとストップロスを使用。ほとんどの
残り3 冊、価格は599ドル 次回価格は699ドル こんにちは、トレーダーの皆さん！ もしあなたが、ただ無作為にトレードを繰り返すだけのEAではなく、戦略に基づいた、ロジカルに動く本格派EAを探しているなら、Scalper Investor EA をご紹介します。 このEAはマルチカレンシー対応で、すでに洗練された**リバーサル戦略（逆張り戦略）を搭載しており、近い将来にはトレンド戦略（順張り）**のアップデートも予定されています。 リバーサル戦略 – すぐに使用可能 リリース時点では、このEAはリバーサル戦略に特化して設計されています。ケルトナーチャネルを中心とした価格の反転ポイントを見極め、複数のフィルターでノイズを排除。 無計画なエントリーは一切なし。すべては市場ロジックとテクニカル根拠に基づいています。 ベースとなるのは、チャネル内への価格の戻りを狙ったトレード。ボラティリティ、トレンドの方向、シグナル強度、スプレッド、スリッページなど、様々な条件でフィルタリング。さらに、ローリング時間帯や市場が静かな時間帯はトレードを控えるよう設計されています。 注: 戦略テスターではデ
Euro Vision エキスパートアドバイザー Euro Vision は、主要なユーロ通貨ペア（EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD、EURNZD）専用に設計された次世代のマルチカレンシー取引ロボットです。H1タイムフレームで稼働し、高度な相関モデルと精密なスキャルピング技術を組み合わせて、高確率の取引シグナルを生成し、一貫性を最大化します。 単一ペアのシステムとは異なり、Euro Vision は7つのユーロペアを同時に監視し、隠れた関連性や同期した価格変動を特定します。これにより、トレーダーは安定した取引機会を得られ、リスク管理を徹底できます。 Euro Vision を選ぶ理由 ユーロペア専門 – ユーロクロスのみを取引 高度な相関エンジン – 複数ペアを分析して精度を向上 スキャルピング精度 – 微小な値動きを検出して最適な取引を実現 高頻度取引 – 機会を最大化しつつ過剰取引を回避 プロ仕様の自動化 – 個人トレーダーからプロップファームまで対応 主な機能 マルチカレンシー取引：7つのユーロペアを同時に取引可能 高勝率戦略
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
1日のレンジ
1.99823 2.00948
1年のレンジ
1.75122 2.00948
- 以前の終値
- 2.0015 1
- 始値
- 1.9990 8
- 買値
- 2.0038 9
- 買値
- 2.0041 9
- 安値
- 1.9982 3
- 高値
- 2.0094 8
- 出来高
- 29.020 K
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.07%
- 6ヶ月の変化
- 5.24%
- 1年の変化
- 14.26%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
09:30
EUR
19:30
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
- 125.7 K