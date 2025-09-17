Divisas / EURNZD
EURNZD: Euro vs New Zealand Dollar
2.00517 NZD 0.02570 (1.30%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: New Zealand Dollar
El tipo de cambio de EURNZD de hoy ha cambiado un 1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.97741 NZD por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 2.00739 NZD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs dólar neozelandés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EURNZD News
EURNZD on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para EURNZD
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Descripción del Indicador TTM Squeeze Momentum Pro La introducción de TTM Squeeze Momentum Pro - un potente, todo-en-uno la volatilidad y el impulso de ruptura del sistema diseñado para los comerciantes serios que quieren configuraciones de alta probabilidad de comercio durante las fases de compresión y expansión del mercado. Este indicador patentado combina el concepto probado TTM Squeeze con un motor de impulso ponderado por inercia , proporcionando una confirmación visual mejorada para el mom
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Creé Range AI para operar con calma y sin riesgos innecesarios. El asesor está basado en un algoritmo complejo entrenado con inteligencia artificial. Su tarea es encontrar puntos de entrada confiables y operar con precisión, sin grid, sin martingala y con una reducción mínima. Range AI construye un rango, espera la confirmación y solo actúa en situaciones donde la probabilidad de éxito es máxima. Para mí fue importante crear un sistema que aporte estabilidad y confianza en cada operación. El a
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Quedan 3 copias a $599 Próximo precio: $699 Hola, traders. Si estás buscando un asesor experto que no solo lance operaciones por actividad, sino que trabaje con una estrategia bien pensada, te presento Scalper Investor EA. Es un experto multimoneda que ya está listo para entrar en acción con una estrategia de reversión sólida, y que pronto recibirá una actualización con una estrategia de tendencia. Estrategia de reversión – lista para usar Al momento de la publicación, el EA está completamente
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision Asesor Experto Euro Vision es un robot de trading multicartera de nueva generación, diseñado exclusivamente para operar con los principales pares de divisas basados en el euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD y EURNZD. Funciona en el marco temporal H1 e integra un modelo avanzado de correlación con técnicas de scalping de precisión para generar entradas de alta probabilidad y máxima consistencia. A diferencia de los sistemas de un solo par, Euro Vision supervisa los
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast es un asesor experto desarrollado a partir de mi experiencia en trading manual que ha sido automatizado. SouthEast está específicamente diseñado para generar los máximos beneficios con pequeños depósitos priorizando la seguridad de sus fondos. ¿Por qué SouthEast? SouthEast no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo tiene que cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 20 pares de divisas. El mejor EA
Rango diario
1.97741 2.00739
Rango anual
1.75122 2.00739
- Cierres anteriores
- 1.9794 7
- Open
- 1.9778 0
- Bid
- 2.0051 7
- Ask
- 2.0054 7
- Low
- 1.9774 1
- High
- 2.0073 9
- Volumen
- 36.834 K
- Cambio diario
- 1.30%
- Cambio mensual
- 1.13%
- Cambio a 6 meses
- 5.30%
- Cambio anual
- 14.33%
