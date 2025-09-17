QuotazioniSezioni
Valute / EURNZD
EURNZD: Euro vs New Zealand Dollar

2.00313 NZD 0.00162 (0.08%)
Settore: Valuta Base: Euro Valuta di profitto: New Zealand Dollar

Il tasso di cambio EURNZD ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 1.99823 NZD e ad un massimo di 2.00948 NZD per 1 EUR.

Segui le dinamiche di Euro vs Dollaro Neozelandese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Euro sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1.99823 2.00948
Intervallo Annuale
1.75122 2.00948
Chiusura Precedente
2.0015 1
Apertura
1.9990 8
Bid
2.0031 3
Ask
2.0034 3
Minimo
1.9982 3
Massimo
2.0094 8
Volume
68.754 K
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
1.03%
Variazione Semestrale
5.20%
Variazione Annuale
14.22%
21 settembre, domenica