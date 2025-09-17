Valute / EURNZD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EURNZD: Euro vs New Zealand Dollar
2.00313 NZD 0.00162 (0.08%)
Settore: Valuta Base: Euro Valuta di profitto: New Zealand Dollar
Il tasso di cambio EURNZD ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 1.99823 NZD e ad un massimo di 2.00948 NZD per 1 EUR.
Segui le dinamiche di Euro vs Dollaro Neozelandese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Euro sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURNZD News
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
EURNZD on the Community Forum
- Trendline/Horizontal line on specific chart (5)
- indicator bug, etc (4)
- MarketInfo() producing 0.0 for bid price (3)
- How to "ignore" the stoploss value when the market is closing at the end of the week. (2)
- IF NOT TRADING THE MAJORS (WHY) (2)
- Nzdchf (2)
- Code help (2)
- MT4 Strategy Tester (1)
- For some currency pair you are most likely to commit the transaction?
- Abnormal Numbers in Optimization Test Results - MT5
Applicazioni di Trading per EURNZD
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Ho creato Range AI per fare trading in modo tranquillo e senza rischi inutili. L’Expert Advisor si basa su un algoritmo complesso addestrato con l’intelligenza artificiale. Il suo compito è individuare punti di ingresso affidabili e operare con cautela — senza griglie, senza martingala e con un drawdown minimo. Range AI costruisce un intervallo, attende la conferma e funziona solo nelle situazioni in cui la probabilità di successo è massima. Per me era importante creare un sistema che fornisse
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Rimangono 3 copie a $599 Prezzo successivo $699 Ciao trader! Se stai cercando un Expert Advisor che non entri a mercato a caso solo per sembrare attivo, ma che segua una strategia solida e ben strutturata, allora dai un’occhiata a Scalper Investor EA. Si tratta di un EA multivaluta già pronto per operare con una strategia di inversione ben studiata, e che a breve riceverà un aggiornamento con una strategia trend-following. Strategia di inversione – pronta all’uso Alla data di pubblicazione, l’E
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision Expert Advisor Euro Vision è un robot di trading multi-valuta di nuova generazione, creato esclusivamente per operare su tutte le principali coppie basate sull’euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD ed EURNZD. Funzionando sul timeframe H1, il sistema integra modelli di correlazione avanzata con tecniche di scalping di precisione per offrire segnali ad alta probabilità e massimizzare la coerenza. A differenza dei sistemi mono-coppia, Euro Vision monitora contemporaneam
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Trasforma qualsiasi strategia di trading in una strategia di trading di posizione o scambia le comprovate strategie di trading di posizione basate su RSI e ADR, incluso il sistema di controllo automatizzato del prelievo per le posizioni che si muovono contro di te. Questo EA è un'evoluzione e una semplificazione dell'MRA EA che è stato utilizzato per molti anni per le strategie di trading di posizione insegnate sul sito web Market Structure Trader. Vedi il mio profilo per un collegamento al sit
Intervallo Giornaliero
1.99823 2.00948
Intervallo Annuale
1.75122 2.00948
- Chiusura Precedente
- 2.0015 1
- Apertura
- 1.9990 8
- Bid
- 2.0031 3
- Ask
- 2.0034 3
- Minimo
- 1.9982 3
- Massimo
- 2.0094 8
- Volume
- 68.754 K
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 1.03%
- Variazione Semestrale
- 5.20%
- Variazione Annuale
- 14.22%
21 settembre, domenica