A taxa do EURJPY para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 174.083 JPY para 1 EUR e o máximo foi 174.432 JPY.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs iene japonês. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.