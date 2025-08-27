Moedas / EURJPY
EURJPY: Euro vs Yen
174.364 JPY 0.034 (0.02%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Yen
A taxa do EURJPY para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 174.083 JPY para 1 EUR e o máximo foi 174.432 JPY.
Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs iene japonês. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Aplicativos de negociação para EURJPY
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision Consultor Especializado Euro Vision é um robô de trading multicurrency de última geração, desenvolvido exclusivamente para operar todos os principais pares baseados no euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD e EURNZD. Funcionando no timeframe H1, o sistema combina modelagem de correlação avançada com técnicas de scalping de precisão para entradas de alta probabilidade e máxima consistência. Ao contrário de sistemas de par único, o Euro Vision monitora simultaneamente o
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Magic Histogram MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
O indicador Magic Histogram MT5 é uma ferramenta universal, adequada para escalpelamento e negociação de médio prazo. Este indicador usa uma fórmula inovadora e permite determinar a direção e a força da tendência. Magic Histogram MT5 não é redesenhado, então você pode avaliar sua eficiência usando dados de histórico. É mais adequado para M15, M30, H1 e H4. Benefícios do Indicador Excelentes sinais indicadores! Adequado para iniciantes e comerciantes experientes. Usando as configurações flexív
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Scalper Pro – Indicador avançado de scalping para XAUUSD, EURUSD e JPY (M1/M5/M15) com picos de volume + rompimentos de estrutura de mercado Negocie de forma mais inteligente. Negocie mais rápido. Negocie com Scalper Pro. Scalper Pro é um indicador de scalping de alto desempenho para MetaTrader 5 , criado para traders profissionais especializados em scalping de XAUUSD, trading intradiário de EURUSD e estratégias de rompimento em JPY . Projetado para precisão em gráficos M1 e com confirmação mult
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Choose the best trading tool: The impact of news on the exchange rate of a currency pair! As a news source you can use: Terminal calendar or Investing.com website In the second case, you will additionally need the Get News5 utility. The indicator combines well with the Trade maker utility, providing multi-currency trading. Calculates: indices of the impact of current news on currency pairs, taking into account market expectations. actual trend directions for 5 customizable timeframes and levels
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
TERMINATOR X HFT (Negociação de Alta Frequência - Robô de IA) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk https://www.youtube.com/@terminatorxea Design extremo para GBPUSD, EURJPY, EURUSD em gráficos de 1Min/2Min/3Min para máximo lucro. Apresentando o 'Terminator X' Expert Advisor O consultor especializado Terminator X está no auge dos sistemas de negociação automatizados, projetado para oferecer um desempenho excepcional nos dinâmicos mercados financeiros de hoje. Desenvolvido por um
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 96 . Apresentando Tarnix – EA Avançado Controlado por Risco Tarnix é um Robô de Investimento robusto, adaptado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele opera totalmente automatizado em EURCHF e usa M30 como gráfico base. Basta carregar o EA em um gráfico apenas e deixar que a lógica de precisão cuide de tudo. “Equipado com lógica de stop móvel e controle rigoroso de drawdown —
Faixa diária
174.083 174.432
Faixa anual
154.788 174.468
- Fechamento anterior
- 174.39 8
- Open
- 174.18 8
- Bid
- 174.36 4
- Ask
- 174.39 4
- Low
- 174.08 3
- High
- 174.43 2
- Volume
- 967
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- 1.40%
- Mudança de 6 meses
- 7.60%
- Mudança anual
- 9.07%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
09:45
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
16:30
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
23:30
JPY
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.5%
- Prév.
- 3.4%
23:30
JPY
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.0%
- Prév.
- 3.1%