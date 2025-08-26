货币 / EURJPY
EURJPY: Euro vs Yen
173.563 JPY 0.063 (0.04%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Yen
今日EURJPY汇率已更改by -0.04%。当日，该货币每1EUR以低点173.468 JPY和高点173.585 JPY进行交易。
关注欧元vs日元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EURJPY新闻
- EUR/JPY rallies for second day as bullish setup targets 178.00
- EUR/JPY pulls back toward 173.00 ahead of German ZEW Survey Economic Sentiment
- EUR/JPY Price Forecast: Tests 173.00 support near nine-day EMA
- EUR/JPY breaks below 173.00 as Fitch Ratings downgrades France’s credit rating
- EUR/JPY rises to near 173.00 ahead of German HICP data
- EUR/JPY steadies at 172.65 as ECB hawkish tone counters BoJ hike bets
- EUR/JPY posts modest gains near 172.50 ahead of ECB rate decision
- EUR/JPY Price Forecast: Hovers around 172.50 after breaking below nine-day EMA
- EUR/JPY hovers around 172.50 as US-Japan tariff deal improves market sentiment
- EUR/JPY corrects to near 173.20, while both currencies face political crisis
- EUR/JPY Price Forecast: Falls to near 173.00 after pulling back from 14-month lows
- EUR/JPY gathers strength above 173.50 on heightened political uncertainty in Japan
- EUR/JPY steadies near 173.00 as traders eye Eurozone GDP update
- EUR/JPY Price Forecast: Key resistance level emerges near 173.00
- EUR/JPY Price Forecast: Rises above 173.00 due to prevailing bullish bias
- EUR/JPY rises to near 173.00 due to widening yield differentials, HCOB PMI eyed
- EUR/JPY hits three-week high near 172.80 as traders await Eurozone CPI
- EUR/JPY climbs above 172.00 amid lingering uncertainty over Eurozone inflation
- EUR/JPY holds negative ground below 171.50 after German Retail Sales data
- EUR/JPY Price Forecast: Positive view prevails above 171.00, eyes on French politics
- EUR/JPY rangebound as focus turns to Eurozone sentiment and Japan CPI
- EUR/JPY Price Forecast: Strengthens above 171.50, further consolidation cannot be ruled out
- EUR/JPY Price Forecast: Falls to near 171.50 as bearish bias emerges
- EUR/JPY climbs near 172.00 as ECB signals pause in easing policies
日范围
173.468 173.585
年范围
154.788 173.902
- 前一天收盘价
- 173.62 6
- 开盘价
- 173.48 9
- 卖价
- 173.56 3
- 买价
- 173.59 3
- 最低价
- 173.46 8
- 最高价
- 173.58 5
- 交易量
- 684
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.93%
- 6个月变化
- 7.11%
- 年变化
- 8.57%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
09:00
EUR
- 实际值
- 0.1%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.3%
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.3%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.0%
- 预测值
- 2.1%
- 前值
- 2.1%
09:00
EUR
- 实际值
- 122.82
- 预测值
- 前值
- 122.82
11:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值