Divisas / EURJPY
EURJPY: Euro vs Yen
174.343 JPY 0.717 (0.41%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Yen
El tipo de cambio de EURJPY de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 173.468 JPY por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 174.468 JPY.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EURJPY News
- EUR/JPY Price Forecast: Marks fresh 14-month highs near 174.50
- EUR/JPY treads water above 173.50 following Japan’s Machinery Orders data
- EUR/JPY rallies for second day as bullish setup targets 178.00
- EUR/JPY pulls back toward 173.00 ahead of German ZEW Survey Economic Sentiment
- EUR/JPY Price Forecast: Tests 173.00 support near nine-day EMA
- EUR/JPY breaks below 173.00 as Fitch Ratings downgrades France’s credit rating
- EUR/JPY rises to near 173.00 ahead of German HICP data
- EUR/JPY steadies at 172.65 as ECB hawkish tone counters BoJ hike bets
- EUR/JPY posts modest gains near 172.50 ahead of ECB rate decision
- EUR/JPY Price Forecast: Hovers around 172.50 after breaking below nine-day EMA
- EUR/JPY hovers around 172.50 as US-Japan tariff deal improves market sentiment
- EUR/JPY corrects to near 173.20, while both currencies face political crisis
- EUR/JPY Price Forecast: Falls to near 173.00 after pulling back from 14-month lows
- EUR/JPY gathers strength above 173.50 on heightened political uncertainty in Japan
- EUR/JPY steadies near 173.00 as traders eye Eurozone GDP update
- EUR/JPY Price Forecast: Key resistance level emerges near 173.00
- EUR/JPY Price Forecast: Rises above 173.00 due to prevailing bullish bias
- EUR/JPY rises to near 173.00 due to widening yield differentials, HCOB PMI eyed
- EUR/JPY hits three-week high near 172.80 as traders await Eurozone CPI
- EUR/JPY climbs above 172.00 amid lingering uncertainty over Eurozone inflation
- EUR/JPY holds negative ground below 171.50 after German Retail Sales data
- EUR/JPY Price Forecast: Positive view prevails above 171.00, eyes on French politics
- EUR/JPY rangebound as focus turns to Eurozone sentiment and Japan CPI
- EUR/JPY Price Forecast: Strengthens above 171.50, further consolidation cannot be ruled out
Rango diario
173.468 174.468
Rango anual
154.788 174.468
- Cierres anteriores
- 173.62 6
- Open
- 173.48 9
- Bid
- 174.34 3
- Ask
- 174.37 3
- Low
- 173.46 8
- High
- 174.46 8
- Volumen
- 40.812 K
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- 1.39%
- Cambio a 6 meses
- 7.59%
- Cambio anual
- 9.06%
