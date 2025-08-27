CotizacionesSecciones
EURJPY: Euro vs Yen

174.343 JPY 0.717 (0.41%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Yen

El tipo de cambio de EURJPY de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 173.468 JPY por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 174.468 JPY.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
173.468 174.468
Rango anual
154.788 174.468
Cierres anteriores
173.62 6
Open
173.48 9
Bid
174.34 3
Ask
174.37 3
Low
173.46 8
High
174.46 8
Volumen
40.812 K
Cambio diario
0.41%
Cambio mensual
1.39%
Cambio a 6 meses
7.59%
Cambio anual
9.06%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
23:30
JPY
Índice de Precios al Consumidor excluyendo Alimentos y Energía a/a
Act.
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
23:30
JPY
Índice Básico de Precios al Consumidor a/a
Act.
Pronós.
3.0%
Prev.
3.1%