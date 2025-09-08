Der Wechselkurs von EURJPY hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 173.469 JPY und einem Hoch von 174.496 JPY pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.