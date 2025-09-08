Währungen / EURJPY
EURJPY: Euro vs Yen
173.819 JPY 0.579 (0.33%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von EURJPY hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 173.469 JPY und einem Hoch von 174.496 JPY pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EURJPY News
- EUR/JPY Preisprognose: Erholt sich nahe 174,00 trotz schwächerer deutscher EPI-Daten
- EUR/JPY Preisprognose: Erreicht frische 14-Monats-Hochs nahe 174,50
- EUR/JPY bewegt sich seitwärts über 173,50 nach den Maschinenbestelldaten Japans
- EUR/JPY steigt am zweiten Tag, da das bullish Setup 178,00 anvisiert
- EUR/JPY zieht sich in Richtung 173,00 zurück vor der deutschen ZEW-Umfrage zur Wirtschaftsstimmung
- EUR/JPY Preisprognose: Testet die Unterstützung bei 173,00 nahe dem Neun-Tage-EMA
- EUR/JPY bricht unter 173,00 ein, da Fitch Ratings Frankreichs Kreditrating herabstuft
- EUR/JPY steigt nahe 173,00 vor den deutschen HICP-Daten
Tagesspanne
173.469 174.496
Jahresspanne
154.788 174.496
- Vorheriger Schlusskurs
- 174.39 8
- Eröffnung
- 174.18 8
- Bid
- 173.81 9
- Ask
- 173.84 9
- Tief
- 173.46 9
- Hoch
- 174.49 6
- Volumen
- 83.166 K
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- 1.08%
- 6-Monatsänderung
- 7.27%
- Jahresänderung
- 8.73%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K