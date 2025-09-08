KurseKategorien
Währungen / EURJPY
EURJPY: Euro vs Yen

173.819 JPY 0.579 (0.33%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von EURJPY hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 173.469 JPY und einem Hoch von 174.496 JPY pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
173.469 174.496
Jahresspanne
154.788 174.496
Vorheriger Schlusskurs
174.39 8
Eröffnung
174.18 8
Bid
173.81 9
Ask
173.84 9
Tief
173.46 9
Hoch
174.49 6
Volumen
83.166 K
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
1.08%
6-Monatsänderung
7.27%
Jahresänderung
8.73%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K