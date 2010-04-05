Boleta Pro Ultimate Risk Manager
- Utilitários
- Jose Castro Dos Santos Neto
- Versão: 3.1
- Ativações: 5
Precisão cirúrgica em gestão de risco e execução de ordens
🎯 PROPOSTA DE VALOR ÚNICA
Elimine de vez o principal gargalo do day trading: cálculos manuais demorados que comprometem oportunidades e expõem você a riscos desnecessários. Nosso painel automatiza toda a matemática do risco, permitindo que você foque apenas na estratégia.
✨ CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Interface de Nível Profissional
- Modo Escuro Premium - Otimizado para longas sessões
- Design Intuitivo - Fluxo lógico que acelera decisões
- Legibilidade Superior - Tipografia para scans rápidos
Negociação Visual Intuitiva
- Drag & Drop Inteligente - Arraste linhas no gráfico
- Definição visual de Entrada, Stop Loss e Take Profit
- Feedback em Tempo Real - Ajustes refletidos instantaneamente
Cálculo Automático de Risco
- Dual Risk Mode - Risco em $ ou % do saldo
- Lotagem Automática - Cálculo preciso do tamanho da posição
- Multi-níveis de TP - Suporte a vários alvos
Sistema de Proteção Avançado
- Monitor de Risco em Tempo Real - Projeção de P&L
- Alerta Visual Inteligente - Cores indicam níveis de risco
- Prevenção de Erros - Validação lógica de operações
Execução Flexível
- Tipos de Ordem Completa - Mercado e Pendentes
- Posicionamento Inteligente - Detecção automática do tipo de ordem
- Controle de Slippage - Configurável por ativo
Funções de Produtividade
- Fechar Tudo - Um clique para encerrar tudo
- Redefinir Linhas - Reset rápido para novos setups
- Configurações Personalizáveis - Ajuste transparência e posição
⚙️ PARÂMETROS DE CONTROLE TOTAL
- Risco padrão em USD ou %
- Múltiplos níveis de Take Profit
- Ajuste fino de parâmetros
- Limites máximos de exposição
- Transparência ajustável
- Posicionamento flexível
- Temas personalizáveis
- Cores de alerta configuráveis
- Número Mágico para rastreamento
- Prefixo de Símbolo
- Configurações de Slippage
- Margem de segurança ajustável
O Boleta Pro Ultimate é um sistema de execução profissional — não um gerador de sinais.
Esta ferramenta foi desenvolvida para traders que já possuem estratégias definidas e buscam:
- Execução mais rápida de ordens
- Gestão de risco precisa e matemática
- Interface profissional otimizada para fluxo de trabalho
🎯 PARA QUEM É ESTE PAINEL?
Day Traders
Que executam múltiplas operações diárias e precisam de velocidade e precisão em cada entrada.
Swing Traders
Que necessitam de gestão de risco precisa para operações de médio prazo com stops bem definidos.
Traders Manuais
Que desejam otimizar seu fluxo de trabalho com automação dos cálculos de risco e tamanho de posição.
Profissionais
Que valorizam precisão matemática, velocidade de execução e ferramentas de nível institucional.
Transforme sua execução de ordens
Junte-se a milhares de traders profissionais que já transformaram sua rotina com o Boleta Pro Ultimate. Precisão matemática combinada com design de nível premium.
