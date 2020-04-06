Imperial EA mt5

🇵🇹 Português

Parâmetros de funcionamento

Par negociado: EURUSD

Timeframe: livre (compatível com todos os timeframes)

Alavancagem:

Mínimo: 1:30

Recomendado: 1:500

Capital necessário

Capital mínimo: 200 USD

Capital recomendado: 1.000 USD

Capital ideal: superior a 5.000 USD

⚠️ AVISO IMPORTANTE

O trading nos mercados financeiros envolve riscos significativos.

Ao utilizar este Expert Advisor, você reconhece e aceita plenamente o risco de perda de capital.

Este EA foi desenvolvido para operar em condições de mercado incertas.

Portanto, seu desempenho é instável e não garantido.

⚠️ O uso deste EA em trading real não é recomendado.

