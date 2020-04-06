Imperial EA mt5
- Kylian Karl Begue
- Versão: 1.1
🇵🇹 Português
Parâmetros de funcionamento
Par negociado: EURUSD
Timeframe: livre (compatível com todos os timeframes)
Alavancagem:
Mínimo: 1:30
Recomendado: 1:500
Capital necessário
Capital mínimo: 200 USD
Capital recomendado: 1.000 USD
Capital ideal: superior a 5.000 USD
⚠️ AVISO IMPORTANTE
O trading nos mercados financeiros envolve riscos significativos.
Ao utilizar este Expert Advisor, você reconhece e aceita plenamente o risco de perda de capital.
Este EA foi desenvolvido para operar em condições de mercado incertas.
Portanto, seu desempenho é instável e não garantido.
⚠️ O uso deste EA em trading real não é recomendado.
