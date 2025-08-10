Loser Arrow
- Indicadores
- Abdulkarim Karazon
- Versão: 1.1
🔑 Principais recursos
-
Sem repintar, sem atrasos – As setas aparecem apenas após o fechamento da vela.
-
Otimizado para expiração de uma vela – Perfeito para opções binárias de curta duração.
-
Gráfico limpo e minimalista – Foque na negociação, sem distrações.
-
Painel de desempenho integrado – Mostra:
-
Total de vitórias
-
Total de derrotas
-
Total de negociações
-
Taxa de acerto %
-
-
Nome oposto, vantagem real – Apesar de se chamar “Loser Arrow”, foi feito para vencer de forma consistente.
⚡ Como negociar com o Loser Arrow
-
Espere um sinal – Quando uma seta aparecer, já está confirmada (sem repintar).
-
Entre imediatamente –
-
Seta verde para cima → Negociação CALL.
-
Seta vermelha para baixo → Negociação PUT.
-
-
Defina a expiração – Expiração no fechamento da mesma vela (uma vela).
-
Condição de vitória – Se a vela fechar na direção da seta, é vitória; caso contrário, derrota.
✅ Rápido. Preciso. Confiável.
O Loser Arrow usa um algoritmo baseado em momento de preço e volatilidade para detectar com precisão a tendência de curto prazo. Filtra sinais fracos e foca apenas nas operações de alta probabilidade.
Cada sinal é calculado no fechamento da vela – garantindo execução instantânea, precisão consistente e zero repintar.
