Loser Arrow

🔑 Principais recursos

  • Sem repintar, sem atrasos – As setas aparecem apenas após o fechamento da vela.

  • Otimizado para expiração de uma vela – Perfeito para opções binárias de curta duração.

  • Gráfico limpo e minimalista – Foque na negociação, sem distrações.

  • Painel de desempenho integrado – Mostra:

    • Total de vitórias

    • Total de derrotas

    • Total de negociações

    • Taxa de acerto %

  • Nome oposto, vantagem real – Apesar de se chamar “Loser Arrow”, foi feito para vencer de forma consistente.

⚡ Como negociar com o Loser Arrow

  1. Espere um sinal – Quando uma seta aparecer, já está confirmada (sem repintar).

  2. Entre imediatamente –

    • Seta verde para cima → Negociação CALL.

    • Seta vermelha para baixo → Negociação PUT.

  3. Defina a expiração – Expiração no fechamento da mesma vela (uma vela).

  4. Condição de vitória – Se a vela fechar na direção da seta, é vitória; caso contrário, derrota.

✅ Rápido. Preciso. Confiável.
O Loser Arrow usa um algoritmo baseado em momento de preço e volatilidade para detectar com precisão a tendência de curto prazo. Filtra sinais fracos e foca apenas nas operações de alta probabilidade.
Cada sinal é calculado no fechamento da vela – garantindo execução instantânea, precisão consistente e zero repintar.


Filtro:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.11 12:47 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abdulkarim Karazon
14286
Resposta do desenvolvedor Abdulkarim Karazon 2025.08.16 18:29
thank you for your review my friend
Responder ao comentário