Loser Arrow

🔑 Caractéristiques clés

  • Pas de repaint, pas de retard – Les flèches apparaissent uniquement après la clôture de la bougie.

  • Optimisé pour une expiration d’une bougie – Parfait pour les options binaires à court terme.

  • Graphique propre et minimaliste – Concentrez-vous sur le trading, sans distractions.

  • Tableau de performance intégré – Affiche :

    • Total des gains

    • Total des pertes

    • Total des trades

    • Taux de réussite %

  • Nom opposé, véritable atout – Bien que nommé « Loser Arrow », il est conçu pour des gains constants.

⚡ Comment trader avec Loser Arrow

  1. Attendez un signal – Lorsqu’une flèche apparaît, elle est déjà confirmée (pas de repaint).

  2. Entrez immédiatement –

    • Flèche verte vers le haut → Trade CALL.

    • Flèche rouge vers le bas → Trade PUT.

  3. Définissez l’expiration – Expiration à la clôture de la même bougie (une bougie).

  4. Condition de gain – Si la bougie clôture dans la direction de la flèche, c’est un gain ; sinon, une perte.

✅ Rapide. Précis. Fiable.
Loser Arrow utilise un algorithme basé sur le momentum des prix et la volatilité pour détecter avec précision la tendance du marché à court terme. Il filtre les signaux faibles et se concentre uniquement sur les trades à forte probabilité.
Chaque signal est calculé à la clôture de la bougie – garantissant exécution instantanée, précision constante et zéro repaint.


Filtrer:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
705
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.11 12:47 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Abdulkarim Karazon
13943
Réponse du développeur Abdulkarim Karazon 2025.08.16 18:29
thank you for your review my friend
Répondre à l'avis