Loser Arrow
- Indicateurs
- Abdulkarim Karazon
- Version: 1.1
🔑 Caractéristiques clés
-
Pas de repaint, pas de retard – Les flèches apparaissent uniquement après la clôture de la bougie.
-
Optimisé pour une expiration d’une bougie – Parfait pour les options binaires à court terme.
-
Graphique propre et minimaliste – Concentrez-vous sur le trading, sans distractions.
-
Tableau de performance intégré – Affiche :
-
Total des gains
-
Total des pertes
-
Total des trades
-
Taux de réussite %
-
-
Nom opposé, véritable atout – Bien que nommé « Loser Arrow », il est conçu pour des gains constants.
⚡ Comment trader avec Loser Arrow
-
Attendez un signal – Lorsqu’une flèche apparaît, elle est déjà confirmée (pas de repaint).
-
Entrez immédiatement –
-
Flèche verte vers le haut → Trade CALL.
-
Flèche rouge vers le bas → Trade PUT.
-
-
Définissez l’expiration – Expiration à la clôture de la même bougie (une bougie).
-
Condition de gain – Si la bougie clôture dans la direction de la flèche, c’est un gain ; sinon, une perte.
✅ Rapide. Précis. Fiable.
Loser Arrow utilise un algorithme basé sur le momentum des prix et la volatilité pour détecter avec précision la tendance du marché à court terme. Il filtre les signaux faibles et se concentre uniquement sur les trades à forte probabilité.
Chaque signal est calculé à la clôture de la bougie – garantissant exécution instantanée, précision constante et zéro repaint.
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note