Loser Arrow
- Indikatoren
- Abdulkarim Karazon
- Version: 1.1
🔑 Hauptmerkmale
-
Kein Repaint, keine Verzögerung – Pfeile erscheinen nur nach Kerzenschluss.
-
Optimiert für eine Kerzen-Expiry – Ideal für kurzfristige Binäroptionen.
-
Sauberes, minimalistisches Chart – Fokus auf den Handel, ohne Ablenkungen.
-
Integriertes Performance-Dashboard – Zeigt an:
-
Gesamtsiege
-
Gesamtniederlagen
-
Gesamtanzahl der Trades
-
Gewinnquote %
-
-
Gegensätzlicher Name, echter Vorteil – Der Name mag „Loser Arrow“ sein, doch er ist für konstante Gewinne entwickelt.
⚡ So handeln Sie mit Loser Arrow
-
Auf ein Signal warten – Wenn ein Pfeil erscheint, ist er bereits bestätigt (kein Repaint).
-
Sofort einsteigen –
-
Grüner Aufwärtspfeil → CALL-Trade.
-
Roter Abwärtspfeil → PUT-Trade.
-
-
Ablauf festlegen – Ablaufzeit ist der Schluss derselben Kerze (eine Kerze).
-
Gewinnbedingung – Schließt die Kerze in Pfeilrichtung, ist es ein Gewinn, sonst ein Verlust.
✅ Schnell. Präzise. Zuverlässig.
Loser Arrow nutzt einen Algorithmus basierend auf Preis-Momentum und Volatilität, um kurzfristige Marktrichtungen präzise zu erkennen. Schwache Setups werden herausgefiltert, es bleiben nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Jedes Signal wird zum Kerzenschluss berechnet – garantiert sofortige Ausführung, konstante Genauigkeit und kein Repaint.
