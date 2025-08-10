Loser Arrow

🔑 Hauptmerkmale

  • Kein Repaint, keine Verzögerung – Pfeile erscheinen nur nach Kerzenschluss.

  • Optimiert für eine Kerzen-Expiry – Ideal für kurzfristige Binäroptionen.

  • Sauberes, minimalistisches Chart – Fokus auf den Handel, ohne Ablenkungen.

  • Integriertes Performance-Dashboard – Zeigt an:

    • Gesamtsiege

    • Gesamtniederlagen

    • Gesamtanzahl der Trades

    • Gewinnquote %

  • Gegensätzlicher Name, echter Vorteil – Der Name mag „Loser Arrow“ sein, doch er ist für konstante Gewinne entwickelt.

⚡ So handeln Sie mit Loser Arrow

  1. Auf ein Signal warten – Wenn ein Pfeil erscheint, ist er bereits bestätigt (kein Repaint).

  2. Sofort einsteigen –

    • Grüner Aufwärtspfeil → CALL-Trade.

    • Roter Abwärtspfeil → PUT-Trade.

  3. Ablauf festlegen – Ablaufzeit ist der Schluss derselben Kerze (eine Kerze).

  4. Gewinnbedingung – Schließt die Kerze in Pfeilrichtung, ist es ein Gewinn, sonst ein Verlust.

✅ Schnell. Präzise. Zuverlässig.
Loser Arrow nutzt einen Algorithmus basierend auf Preis-Momentum und Volatilität, um kurzfristige Marktrichtungen präzise zu erkennen. Schwache Setups werden herausgefiltert, es bleiben nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Jedes Signal wird zum Kerzenschluss berechnet – garantiert sofortige Ausführung, konstante Genauigkeit und kein Repaint.


Käufer dieses Produkts erwarben auch
Auswahl:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.11 12:47 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Abdulkarim Karazon
14280
Antwort vom Entwickler Abdulkarim Karazon 2025.08.16 18:29
thank you for your review my friend
Antwort auf eine Rezension