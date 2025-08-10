Loser Arrow
- インディケータ
- Abdulkarim Karazon
- バージョン: 1.1
🔑 主な特徴
-
リペイントなし、遅延なし – 矢印はローソク足のクローズ後にのみ表示されます。
-
1本足の有効期限に最適化 – 短期バイナリーオプションに最適。
-
シンプルでミニマルなチャート – トレードに集中、不要な要素は排除。
-
内蔵パフォーマンスダッシュボード – 表示項目:
-
勝ちトレード総数
-
負けトレード総数
-
総取引数
-
勝率%
-
-
名前とは逆の本当の強み – 「Loser Arrow」という名前でも、安定して勝つために設計されています。
⚡ Loser Arrowの使い方
-
シグナルを待つ – 矢印が表示されたら、すでに確定済み（リペイントなし）。
-
即エントリー –
-
緑の上矢印 → CALL取引。
-
赤の下矢印 → PUT取引。
-
-
有効期限を設定 – 同じローソク足のクローズ時（1本足の有効期限）。
-
勝利条件 – ローソク足が矢印の方向にクローズすれば勝利、そうでなければ敗北。
✅ 高速・正確・信頼性
Loser Arrowは価格モメンタムとボラティリティに基づくアルゴリズムを使用し、短期的な市場の方向性を正確に検出します。 弱いシグナルを除外し、高確率の取引に集中します。
すべてのシグナルはローソク足のクローズ時に計算され、即時実行、一貫した精度、リペイントゼロを保証します。
