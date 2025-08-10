Loser Arrow

🔑 Temel Özellikler

  • Yeniden çizim yok, gecikme yok – Oklar yalnızca mum kapanışından sonra çıkar.

  • Tek mum vadesi için optimize edildi – Kısa vadeli ikili opsiyonlar için mükemmel.

  • Temiz, minimalist grafik – İşleme odaklanın, dikkat dağıtıcı unsurlar yok.

  • Dahili performans paneli – Gösterir:

    • Toplam kazanç

    • Toplam kayıp

    • Toplam işlem

    • Kazanma oranı %

  • Zıt isim, gerçek avantaj – Adı “Loser Arrow” olsa da, sürekli kazanç için tasarlanmıştır.

⚡ Loser Arrow ile Nasıl İşlem Yapılır

  1. Sinyali bekleyin – Ok göründüğünde zaten onaylanmıştır (yeniden çizim yok).

  2. Hemen giriş yapın –

    • Yeşil yukarı ok → CALL işlemi.

    • Kırmızı aşağı ok → PUT işlemi.

  3. Vade belirleyin – Vade, aynı mum kapanışıdır (tek mum vadesi).

  4. Kazanma koşulu – Mum ok yönünde kapanırsa kazanç, aksi halde kayıp.

✅ Hızlı. Doğru. Güvenilir.
Loser Arrow, kısa vadeli piyasa eğilimini hassas bir şekilde tespit etmek için fiyat momentumu ve volatiliteye dayalı bir algoritma kullanır. Zayıf sinyalleri filtreler ve yalnızca yüksek olasılıklı işlemlere odaklanır.
Her sinyal mum kapanışında hesaplanır – anında yürütme, tutarlı doğruluk ve sıfır yeniden çizim sağlar.


Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
705
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.11 12:47 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Abdulkarim Karazon
13943
Geliştiriciden yanıt Abdulkarim Karazon 2025.08.16 18:29
thank you for your review my friend
İncelemeye yanıt