Loser Arrow

🔑 Características clave

  • Sin repintado, sin retrasos – Las flechas aparecen solo después del cierre de la vela.

  • Optimizado para expiración de una vela – Perfecto para opciones binarias de corta duración.

  • Gráfico limpio y minimalista – Enfócate en operar, sin distracciones.

  • Panel de rendimiento integrado – Muestra:

    • Total de ganancias

    • Total de pérdidas

    • Total de operaciones

    • Porcentaje de aciertos

  • Nombre opuesto, ventaja real – Aunque se llama “Loser Arrow”, está diseñado para ganar de forma constante.

⚡ Cómo operar con Loser Arrow

  1. Espera una señal – Cuando aparece una flecha, ya está confirmada (sin repintado).

  2. Entra de inmediato –

    • Flecha verde hacia arriba → Operación CALL.

    • Flecha roja hacia abajo → Operación PUT.

  3. Establece la expiración – La expiración es al cierre de la misma vela (una vela).

  4. Condición de victoria – Si la vela cierra en la dirección de la flecha, es una victoria; de lo contrario, una pérdida.

✅ Rápido. Preciso. Fiable.
Loser Arrow utiliza un algoritmo basado en el impulso del precio y la volatilidad para detectar con precisión la dirección del mercado a corto plazo. Filtra las configuraciones débiles y se enfoca solo en operaciones de alta probabilidad.
Cada señal se calcula al cierre de la vela – asegurando ejecución instantánea, precisión constante y cero repintado.


Productos recomendados
Trend Detector Trade The Price
Giacomo Barone
Indicadores
Backtest con buenos resultados de detección de tendencia desde enero de 2023 EURUSD Marco temporal: m15, m30, H1 AUDUSD Marco temporal: m15, m30 NASDAQ Marco temporal: m15 S&P 500 Marco temporal: m15, m30 XAUUSD Marco temporal: m30 BTCUSD Marco temporal: H4 Estos son sólo algunos de los activos probados (Tenga en cuenta que los resultados pasados no son garantía de resultados futuros). Tenga en cuenta que esto no es una estrategia completa, puede utilizar este indicador como disparador de en
FREE
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
CandleTimer Countdown MT4
Robby Suhendrawan
Indicadores
Cuenta atrás con temporizador para velas (CTC) - Temporizador para velas minimalista y preciso Candle Timer Countdown (CTC) es un indicador de MetaTrader ligero y no intrusivo que muestra el tiempo restante de la vela actual en su gráfico. Diseñado con la simplicidad y la claridad en mente, esta herramienta ayuda a los operadores a mantenerse al tanto de los cierres de las velas sin saturar el gráfico. Características principales: Cuenta atrás de velas en tiempo real Sepa siempre cuántos segundo
FREE
SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo por mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS de regalo. SL-TP Manager Utility para MT4 - Herramienta Profesional de Gestión de Riesgos Protección Avanzada de Posiciones y Gestión de Ganancias SL-TP Manager Utility es una
Trends Target
Oleksii Ferbei
Indicadores
Trend Target analiza los principales parámetros de Forex, ayuda a obtener información sobre la posición actual de todas las transacciones del mercado para un activo en particular. Trend Target permite clasificar la dirección del movimiento del precio determinando su fuerza. Resolver este problema ayuda a entrar en el mercado a tiempo. No sólo se puede ver la dirección de la tendencia, sino también los niveles con los que se puede trabajar. El indicador también permite trazar niveles. Identific
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mantente por delante del impulso del mercado con el Pip Movement Alert MT4, un indicador versátil de múltiples divisas diseñado para rastrear y alertar a los traders sobre movimientos precisos en pips a través de múltiples símbolos, ideal para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para detectar cambios repentinos en el merca
FREE
Mr Beast Paterns with alerts
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST PATTERNS WITH ALERTS" es una herramienta avanzada diseñada para identificar y notificar automáticamente patrones de oportunidad en el mercado financiero. Basándose en una combinación de análisis técnico y algoritmos inteligentes, este indicador escanea constantemente el gráfico en busca de patrones específicos que podrían indicar momentos propicios para la toma de decisiones. Características Principales: Detección de Patrones: El indicador identifica patrones de oportunida
Risk Managed Aroon and Moving Average Cross
Ian Anthony Kuzmik
Asesores Expertos
Una estrategia básica con gestión avanzada del riesgo. Este asesor experto emplea una estrategia de negociación sencilla centrada en la gestión dinámica del riesgo. Los valores que determinan las condiciones de negociación y la gestión del riesgo son personalizables. La estrategia de negociación se basa en la media móvil y los indicadores de tendencia Aroon. Cuando la media móvil corta está por encima de la media móvil larga, y la línea ascendente de aroon está por encima de la línea descendente
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Avatar01
Ahmed Essam Ahmed Mohammed Mousa
Indicadores
El indicador avatar es uno de los indicadores actuales más potentes en el mercado de divisas y opciones binarias. El indicador funciona en todos los pares y todos los marcos de tiempo, y el indicador tiene ciertas condiciones con el fin de evitar la pérdida y lograr el 95% de los beneficios de la misma. Las condiciones son: Evite los mercados de volatilidad Evite los mercados planos y casuales Trabajo en los mercados de tendencia, el mercado se está moviendo en una tendencia, y usted es capaz de
TripleStar Trend
Mhd Amran Bin Lop
Indicadores
¡Indicador de Tendencia TripleStar, Solución Innovadora para el Comercio y Filtrado de Tendencias con Todas las Características Importantes de la Herramienta de Tendencias Incorporadas en una Única Herramienta ! Este es un indicador personalizado de MT4 ( Metatrader 4 ) que analiza la tendencia y el indicador analizador de volatilidad. Además, identifica el comienzo y el final de la tendencia que funciona para la mayoría de los pares de divisas y marcos de tiempo. El indicador Trend Monitor util
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
True SnD
Indra Lukmana
5 (1)
Indicadores
Este indicador de Oferta y Demanda utiliza una detección única de la acción del precio para calcular y medir el área de oferta y demanda. El indicador se asegurará de que el área es fresca y tiene una zona de bajo riesgo significativo. Nuestro indicador de Oferta y Demanda ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Idea de negociación Puede establecer órdenes pendientes a lo largo de la zona de oferta y demanda. Usted puede entrar en una operac
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
Timesharing Chart of Gold
hcy3511
Indicadores
Le recomendamos este programa de indicadores de ahorro de tiempo. Muestra el precio en tiempo real y las medias de 30, 60 y 120 minutos en la ventana principal, lo que le permite identificar las tendencias intradía. Los parámetros se pueden ajustar con flexibilidad para admitir una variedad de tipos de SMA que se adapten a diferentes estilos de negociación. El código está optimizado para una mayor eficiencia, evitando el doble recuento y funcionando sin problemas. Las claras líneas multicolores
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Winner of Balance
Vladimir Starikov
Indicadores
El indicador Ganador de equilibrio se basa en el método del autor para detectar el sentimiento del mercado. Diseñado para entender cuál es el estado de ánimo en el mercado, que gana - osos o toros. Parámetros de entrada: 1. Parámetros para establecer niveles: 1.1. Período ATR - el período del indicador estándar ATR 1.2. K Orden Inferior, coeficiente ATR para fijar el umbral inferior en ATR (color hotpink) 1.3. KUpper Border, ATR - coeficiente para establecer el umbral superior en ATR (el co
Pip Titan
Maydilu Isidra Hart
Asesores Expertos
PipTitan es un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado para MetaTrader 4, meticulosamente elaborado para mejorar el rendimiento de sus operaciones con precisión y fiabilidad. Aprovechando el poder del análisis técnico avanzado y las estrategias de trading automatizadas, PipTitan lleva su trading al siguiente nivel con sus sólidas características y su precisión sin precedentes. Características principales: Monitoreo Automatizado de Precios: Monitorea continuamente los precios del merca
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Absolute Edge Reversal
Andri Maulana
Indicadores
¡Prepárese para transformar su trading con Absolute Edge Reversal ! Este indicador inteligente es su nueva arma secreta para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad directamente en su gráfico. Olvídese de los análisis complejos y desordenados: vamos directamente a la señal para que pueda actuar con rapidez y operar con confianza. Por qué necesita Absolute Edge Reversal Absolute Edge Reversal no es sólo otra línea de señal; es un sistema de impulso dinámico diseñado para la prec
FREE
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicadores
GTAS FidTdi es un indicador de tendencia que utiliza una combinación de volatilidad y niveles potenciales de retroceso. Este indicador fue creado por Bernard Prats Desclaux, proprietary trader y ex gestor de fondos de cobertura, fundador de E-Winvest. Descripción El indicador se representa como una envolvente roja o verde por encima o por debajo de los precios. Modo de empleo Detección de la tendencia Cuando la envolvente es verde, la tendencia es alcista. Cuando es roja, la tendencia es bajis
FREE
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix es un indicador de flechas de Forex. ¡Muestra las señales de forma sencilla y clara! Las flechas muestran la dirección de la transacción, y son de color en consecuencia, que se puede ver en las capturas de pantalla. Como se puede ver, el comercio con un indicador de este tipo es fácil. Esperé a que apareciera una flecha en la dirección deseada - abrí una operación. Se formó una flecha en la dirección opuesta - cerré la operación. El indicador también muestra las líneas con la ayuda de las
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
SURE REVERSAL es un histograma tipo indicador de sobrecompra/sobreventa que da puntos clave de inversión que indican un movimiento de mercado alcista o bajista . Este indicador es una fusión entre la media móvil y el indicador RSI, este indicador no es repintador y no está retrasado. Parámetros : Período Ma Método Ma Precio Ma Periodo Seguro (Rsi) Precio Seguro (Rsi) ==============
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Basado en el indicador de zigzag, el indicador de canal alto-bajo en zigzag es una herramienta para alertar al operador sobre un cambio de tendencia, es de gran utilidad Como dará una alerta temprana de un cambio en la tendencia actual, el indicador tiene una opción de marco de tiempo múltiple para operar con marcos de tiempo más altos o más bajos. canal en el período de tiempo actual, este indicador es un complemento a su sistema/estrategia y puede usarse de forma independiente para operar, per
FREE
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
Indicadores
El indicador Supreme HmaSignal es un indicador de tendencia , su caracter principal es la linea de color de la media movil del casco , y secundario son las flechas de compra y venta , las flechas son justas pero el foco principal esta en la hma coloreada , este indicador no repinta ni retropinta ni retrasa sus señales. si le gusta este indicador por favor revise mi Supreme Trendhisto: aqui , y mi Supreme Diamond indicator : aqui Parametros: Periodo HMA Suavizado HMA Precio HMA (cierre/apertura)
FREE
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
Indicadores
TMA Stochastic es un indicador basado en un oscilador estocástico y un indicador de bandas tma, este indicador se basa en una estrategia de reversión. Periodo de tiempo recomendado: 15 años y más Configuraciones recomendadas: valores más bajos para especulación, valores más altos para swing trading ==================================================== ====================== Parámetros: Historial de tma: cuántas barras retroceden para mostrar las bandas de tma en el estocástico Período K (e
FREE
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Super Entry es un indicador de tipo flecha todo en uno en el que proporciona señales largas y cortas solo en los niveles tp y sl que se basan en el valor ATR y se pueden cambiar y modificar. Este indicador proporciona un panel de pruebas retrospectivas que muestra la tasa de ganancias y otras estadísticas para dar una idea clara de cuánta precisión se puede esperar. este indicador no se repinta ni se repinta y la señal se enciende con barra abierta sin demora. Parámetros: Configuración: valo
Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Rsi indicador y estocástico combinado en un indicador, el Supremo StochRsi no repintar / Back-paint / retraso. puede ser usado como una estrategia de sobrecompra y sobreventa, o para seguir la tendencia en cruces de 50 niveles. si le gusta este indicador por favor revise mi Supreme Trendhisto: aqui , y mi Supreme Diamond indicator : aqui ========================================================================= Parametros : Valor K y D estocástico , Periodo estocástico Periodo Rsi Precio Rsi ====
FREE
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4 (1)
Indicadores
Supreme Direction es un indicador basado en la volatilidad del mercado, el indicador dibuja un canal de dos lineas con 2 colores por encima y por debajo del precio, este indicador no repinta ni retropinta y la señal no se retrasa. como usarlo : largo por encima de la linea purpura , corto por debajo de la linea dorada. parametros : periodo del canal ========================================================
FREE
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Stoploss es un indicador para metatrader 4 que se basa en el indicador ATR , da stoploss/take profit como lineas dibujadas por encima y por debajo del precio , este indicador no repaint/back paint y no se retrasa. puede ser usado para determinar el stop loss o take profit de una operación usando el valor ATR multiplicado por el número establecido por el usuario. ====================================================================================================== Parámetros : Periodo ATR
FREE
Ambitious Dragon EA
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Asesores Expertos
Ambitious Dragon EA es un asesor experto diseñado específicamente para operar en eurusd en un plazo de 1 millón. La lógica detrás de esto se basa en abrir órdenes usando una estrategia mixta, esto significa que el EA usa lógica de cobertura junto con la tasa de ganancias y pérdidas calculada y, por lo tanto, el EA decidirá abrir las operaciones o omitirlas, ya que el EA es una estrategia mixta. EA, puede tener un DD enorme si se usa el archivo de conjunto agresivo y tendrá un DD mejor si se usa
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
Solo 10 copias con el precio actual, después el precio será de 90$. Basado en envolvente y tma con flechas, el indicador Bands Sniper es un indicador multipropósito ya que muestra soporte y resistencia dinámicos y también proporciona señales de entrada como flechas de compra y venta. Las configuraciones predeterminadas se basan en un período de tiempo de 1 hora; comuníquese con nosotros después de la compra para obtener una guía completa. Reglas de entrada: COMPRAR: 1.Vela Cierra debajo de
SuperOsma Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
SuperOsma Arrow es un indicador basado en osma de supertendencia que proporciona señales de compra y venta, el indicador no se repinta y viene con un panel que muestra estadísticas de señales. Plazo recomendado: 15 años y más Comprar: la flecha de compra aparece en la barra abierta, configure tp y sl como se muestra en el gráfico Vender: la flecha de venta aparece en la barra abierta, configure tp y sl como se muestra en el gráfico =================================     El panel muestra info
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indicadores
un indicador para el comercio binario basado en 3ma cruzado con macd, proporciona señales de compra y venta en la barra abierta y no se repinta ni retrocede El indicador no se centra en una alta tasa de ganancias, ya que está diseñado para el comercio de martingala, el indicador se centra en el menor número de señales perdedoras consecutivas. Estrategia : El depósito mínimo es de 1000 unidades, comenzamos a operar con 1 unidad (el tamaño de la operación es 1 unidad por cada 1000 de capital) Dupl
Statistic Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Basado en una estrategia cruzada de 3 promedios móviles, la flecha estadística brinda señales de compra y venta con tp y sl en puntos dibujados en el gráfico, viene con un panel de prueba posterior que muestra la tasa de ganancias y cuántas operaciones se cerraron, cuántas ganaron, cuántas pérdida, ganancias finales obtenidas, el indicador imprime una flecha junto a tp y sl en BAR OPEN y da una alerta previa. Los parámetros se muestran en la captura de pantalla de configuración y se explican.
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Ambicioso Donchian EA se puede descargar desde la sección de comentarios, pero necesita el indicador ambicioso donchian para trabajar. Ambicioso Donchian es un canal de Donchian y XO histograma basado en el indicador que da señales de compra y venta en forma de flechas hacia arriba y hacia abajo con tp y sl como objetos en el gráfico. características : 1. Tp y Sl para cada señal, el tp y sl se puede seleccionar como basado en puntos o valor ATR de la configuración del indicador. 2.backtesting d
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Arrow es un indicador de flecha para mt4 que se basa en la estrategia de indicadores rsi y demarker. La estrategia es adecuada para mercados de tendencia, pero también funciona en mercados variados, especialmente si se utiliza para especular. Plazo recomendado: cualquiera Complementos recomendados: 200 SMA El indicador Supreme Arrow no se repinta ni se repinta y la señal no se retrasa
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Basado en el indicador del canal TV atr, el indicador Supreme Channel es una banda dinámica de soporte y resistencia que le da al operador una pista sobre una posible reversión en la tendencia actual. Plazo recomendado: 15 meses y más Configuración recomendada: Predeterminada, pero el operador puede optar por cambiarla según sea necesario. Parámetros: 1. Longitud del canal 2.Ancho de banda (la distancia entre las dos líneas del canal) 3.Multiplicador (Multiplicador de valor ATR) 4. mostr
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Diamond es un indicador de marco de tiempo múltiple basado en una estrategia de negociación de tendencias y reversión, el indicador no se repinta ni se repinta y las señales no se retrasan, el indicador proporciona señales de compra y venta con alerta. El indicador tiene 2 modos de señal que se pueden elegir entre la entrada (use la mejor entrada como diamantes). Si está configurado en verdadero, el indicador filtrará las señales del modo normal y dará la mejor entrada posible como seña
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme EmaCross es un indicador basado en dos promedios móviles exponenciales cruzados, genera flechas de compra y venta basadas en el cruce de ema y alerta sobre la apariencia de la señal, el indicador no repinta ni pinta hacia atrás y las flechas no se retrasan, el indicador tiene un rápido Panel de cambio de período de ema donde el operador puede cambiar los valores de ema sin tener que ir a la configuración del indicador, el panel es móvil. ================================================
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme TrendHisto es un indicador de tendencia que proporciona señales de tendencia hacia arriba y hacia abajo, el indicador actúa como un histograma, el indicador no repinta/pinta de nuevo/retrasa. Estrategia Compra de operación: el histograma cruza por encima de 0,65, abrimos la operación de compra, en cuanto a la salida, puede salir cuando el histograma alcance el nivel 0,70 o salir bien. Operación de venta: el histograma cruza por debajo de -0,65, abrimos la operación de compra, en cuan
Supreme MaColor
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme MaColor es un indicador basado en el indicador de media movil , da colores de tendencia alcista y bajista y tiene diferentes tipos de medias moviles y tiene funcion multi time frame , este indicador no repaint/back-paint/delay signal. =================================================================================== Parametros : Timeframe (que marco de tiempo usar para dibujar la Ma Suprema) Periodo Ma Tipo de Ma Precio Ma (cierre/apertura...etc) Desplazamiento medio (Ma shift) Multi Ti
Supreme MaChannel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme MaChannel es un indicador basado en medias móviles , el indicador da soporte dinámico y resistencia en formato de bandas. Recomendado para traders de reversión, añádalo a su estrategia de reversión. Parámetros : Supreme MA Periodo : periodos ma Precio de la MA Suprema: cierre/apertura/alto/bajo, etc. Tipo de MA Suprema : Simple/Exponencial/Suave/Lineal Ponderada Desviación : desviación de bandas la distancia entre las dos líneas de banda
Supreme Entry
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Entry es un indicador basado en la señal de flecha que da señales de compra y venta, el indicador da señales de compra/venta con alerta de apertura/cierre de vela (depende de lo que se establezca en las entradas). este indicador no repaint/back-paint y la señal no se retrasa. Estrategia : Abrir la compra en el mismo momento en que aparece la flecha de compra y abrir la venta en el mismo momento en que aparece la flecha de venta. Marco de tiempo recomendado: 15 y superiores esta flecha es
Stoch Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
STOCH ARROW es un indicador de tipo de señal de flecha larga y corta que se basa en el oscilador estocástico estándar. este indicador tiene 3 métodos de dar señal larga y corta que son los siguientes : 1.cuando las líneas estocásticas se cruzan 2.cuando se produce un cruce en las zonas de sobrecompra y sobreventa (flecha corta en el cruce de la zona de sobrecompra, flecha larga en el cruce de la zona de sobreventa) 3.cuando las líneas estocásticas salen de las zonas de sobrecompra y sobreventa (
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Trend es un indicador de tipo Oscilador de reversión/continuación que se basa en indicadores de media móvil y estocástico este indicador se puede utilizar en dos métodos : Método de reversión: corto cuando la flecha dorada aparece después de que las flechas estaban por encima del nivel superior (por ejemplo, 70) Método de reversión : largo cuando la flecha púrpura aparece después de las flechas estaban por debajo del nivel inferior (por ejemplo, 30) Método de Tendencia: largo cuando las
FireArrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
FireArrow es un indicador basado en señales de flecha que da señales de compra y venta con niveles tp y sl, el indicador da señales de compra/venta con alerta al cierre de la vela junto con niveles tp y sl en el gráfico para cada señal. este indicador no repaint/back-paint y la señal no se retrasa. Estrategia : Abrir la compra en el mismo momento en que aparece la flecha de compra y abrir la venta en el mismo momento en que aparece la flecha de venta. Marco de tiempo recomendado: 15 y superi
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Binary Sniper es un indicador mt4 que proporciona señales de compra y venta para el comercio de opciones binarias. Este indicador tiene un enfoque diferente. Para el comercio de opciones binarias, este indicador no repinta ni retrasa la señal. REGLAS DE ENTRADA: 1. LLAMADA (COMPRAR), cuando una vela roja se cierra con una barra de francotirador binaria de color verde después de que era roja (primer cambio de color). 2. PONER (VENDER), cuando una vela verde se cierra con una barra de francotirad
StalkeR Arrow
Abdulkarim Karazon
5 (3)
Indicadores
StalkeR Arrow es un indicador de flecha que proporciona señales de compra y venta en la barra abierta/intrabarra, este indicador se basa en patrones de acción del precio y fractales. este indicador proporciona tp y sl para cada señal de compra y venta, tp y sl están en forma de líneas encima y debajo de cada señal, se extienden hasta que se forma una nueva señal Este indicador tiene un panel de backtesting que brinda estadísticas de ganancias/pérdidas de las señales históricas. Este indicador
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Renko Star es un indicador de tipo flecha mt4 que está diseñado para intercambiar gráficos renko, este indicador tiene un panel de backtesting que le brinda al operador información útil como winrate y puntos ganados, también proporciona tp y sl en la multiplicación atr x, este indicador da su señal en barra abierta o intra barra y tiene una marca amarilla que marcará el precio exacto donde se dio la señal, la forma de utilizar este indicador es abriendo una compra o venta de acuerdo a la flecha
Renko Masterx
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Renko Masterx es un indicador de tipo flecha mt4 que está diseñado para operar con gráficos renko, este indicador tiene un panel de backtesting que le brinda al operador información útil como winrate y puntos ganados, también proporciona tp y sl en la multiplicación atr x, este indicador brinda su señal en barra abierta o intra barra, y tiene un marcador blanco que marcará el precio exacto donde se dio la señal, la forma de utilizar este indicador es abriendo una compra o venta de acuerdo a la
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
La flecha Spider renko es un indicador de flecha basado en renko que proporciona señal en la barra abierta/intra barra y utiliza 2 estrategias para trazar la señal. Este indicador se puede utilizar para vender una barra TP o para realizar operaciones oscilantes si se utiliza con períodos más altos en su configuración. Este indicador nunca se repinta ni se vuelve a pintar. ==================================================== ======= Parámetros: Período de entrada: período de señal principal Perí
Filtro:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.11 12:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Abdulkarim Karazon
14190
Respuesta del desarrollador Abdulkarim Karazon 2025.08.16 18:29
thank you for your review my friend
Respuesta al comentario