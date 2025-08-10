Loser Arrow
- Abdulkarim Karazon
- Versión: 1.1
🔑 Características clave
Sin repintado, sin retrasos – Las flechas aparecen solo después del cierre de la vela.
Optimizado para expiración de una vela – Perfecto para opciones binarias de corta duración.
Gráfico limpio y minimalista – Enfócate en operar, sin distracciones.
Panel de rendimiento integrado – Muestra:
Total de ganancias
Total de pérdidas
Total de operaciones
Porcentaje de aciertos
Nombre opuesto, ventaja real – Aunque se llama “Loser Arrow”, está diseñado para ganar de forma constante.
⚡ Cómo operar con Loser Arrow
Espera una señal – Cuando aparece una flecha, ya está confirmada (sin repintado).
Entra de inmediato –
Flecha verde hacia arriba → Operación CALL.
Flecha roja hacia abajo → Operación PUT.
Establece la expiración – La expiración es al cierre de la misma vela (una vela).
Condición de victoria – Si la vela cierra en la dirección de la flecha, es una victoria; de lo contrario, una pérdida.
✅ Rápido. Preciso. Fiable.
Loser Arrow utiliza un algoritmo basado en el impulso del precio y la volatilidad para detectar con precisión la dirección del mercado a corto plazo. Filtra las configuraciones débiles y se enfoca solo en operaciones de alta probabilidad.
Cada señal se calcula al cierre de la vela – asegurando ejecución instantánea, precisión constante y cero repintado.
