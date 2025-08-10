Loser Arrow

🔑 Основные характеристики

  • Без перерисовки и задержек – стрелки появляются только после закрытия свечи.

  • Оптимизирован для экспирации в одну свечу – идеально для краткосрочных бинарных опционов.

  • Чистый, минималистичный график – фокусируйтесь на торговле, а не на лишних элементах.

  • Встроенная панель статистики – отображает:

    • Всего выигрышей

    • Всего проигрышей

    • Всего сделок

    • Процент выигрышей

  • Противоположное название, реальное преимущество – название может быть «Loser Arrow», но он создан для стабильных побед.

⚡ Как торговать с Loser Arrow

  1. Ждите сигнала – когда появляется стрелка, она уже подтверждена (без перерисовки).

  2. Входите сразу –

    • Зелёная стрелка вверх → сделка CALL.

    • Красная стрелка вниз → сделка PUT.

  3. Устанавливайте экспирацию – экспирация на закрытие той же свечи (одна свеча).

  4. Условие выигрыша – если свеча закрывается в направлении стрелки, это победа, иначе – поражение.

✅ Быстро. Точно. Надёжно.
Loser Arrow использует алгоритм на основе ценового импульса и волатильности для точного определения краткосрочного рыночного уклона. Отфильтровывает слабые сигналы, оставляя только сделки с высокой вероятностью успеха.
Каждый сигнал рассчитывается на закрытии свечи – мгновенное исполнение, стабильная точность и нулевая перерисовка.


Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
705
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.11 12:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Abdulkarim Karazon
14113
Ответ разработчика Abdulkarim Karazon 2025.08.16 18:29
thank you for your review my friend
Ответ на отзыв