Loser Arrow
- Индикаторы
- Abdulkarim Karazon
- Версия: 1.1
🔑 Основные характеристики
-
Без перерисовки и задержек – стрелки появляются только после закрытия свечи.
-
Оптимизирован для экспирации в одну свечу – идеально для краткосрочных бинарных опционов.
-
Чистый, минималистичный график – фокусируйтесь на торговле, а не на лишних элементах.
-
Встроенная панель статистики – отображает:
-
Всего выигрышей
-
Всего проигрышей
-
Всего сделок
-
Процент выигрышей
-
-
Противоположное название, реальное преимущество – название может быть «Loser Arrow», но он создан для стабильных побед.
⚡ Как торговать с Loser Arrow
-
Ждите сигнала – когда появляется стрелка, она уже подтверждена (без перерисовки).
-
Входите сразу –
-
Зелёная стрелка вверх → сделка CALL.
-
Красная стрелка вниз → сделка PUT.
-
-
Устанавливайте экспирацию – экспирация на закрытие той же свечи (одна свеча).
-
Условие выигрыша – если свеча закрывается в направлении стрелки, это победа, иначе – поражение.
✅ Быстро. Точно. Надёжно.
Loser Arrow использует алгоритм на основе ценового импульса и волатильности для точного определения краткосрочного рыночного уклона. Отфильтровывает слабые сигналы, оставляя только сделки с высокой вероятностью успеха.
Каждый сигнал рассчитывается на закрытии свечи – мгновенное исполнение, стабильная точность и нулевая перерисовка.
Пользователь не оставил комментарий к оценке