Sim, isso mesmo, apenas sob a forma de funções padrão para optimizar a velocidade de acesso.
Penso que ainda não podemos falar de velocidade, especialmente porque a MQL5 processa rapidamente o conjunto de dados de notícias existentes. E isso com a esperança de que o MQL seja ainda mais rápido.
Mas gostaria de aprofundar este assunto. Pergunto-me o que planeia fazer com estes dados depois?
E o que se segue é um campo quente, as notícias não estavam disponíveis normalmente antes, e então a codificação das estratégias noticiosas irá disparar.
Estou a planear utilizar tudo isto através dos comités NS, mas gostaria de desenvolver mais o assunto.
ZZZY Mas enquanto as notícias no testador não aparecerem (ou seja, histórias de notícias), terá de o fazer através de ficheiros, e notícias de parser sobre recursos de terceiros.
O testador abranda à medida que o número de transacções aumenta.
Ao abrir negócios com a intensidade de cerca de 1 negócio por 2 minutos pode ver (separador Registo) que 1 segundo de tempo de teste no final de um período bastante longo tem várias vezes menos negócios do que no início do teste. Imagem semelhante na saída de resultados de teste em formato Open XML.
Na verdade, o tempo de teste não depende directamente da quantidade de comércios. Para ser exacto, uma única execução com 10 comércios levará, naturalmente, menos tempo do que uma execução com 100 000 comércios, porque cada comércio-teste precisa de tempo para processamento.
Mas é o número de carraças a serem processadas num passe que mais afecta o tempo de teste. Executei a Média Móvel padrão em todos os ticks a partir de um mês (intervalo 2009.01.01-2009.02.01) e aumentei o tempo de teste em um mês de cada vez para 22 meses.
Como se pode ver no diagrama, a dependência do tempo de teste do número de carraças é estritamente linear.
Olá, reflicta a adição da construção
#property tester_indicator "indicator.ex5"
na documentação, na descrição da função do iCustom. Passei algumas horas a tentar compreender a razão pela qual o iCustom trabalha no gráfico, mas não trabalha no testador.
Isto é descrito na secção de propriedades do programa.
testador_indicador
corda
Nome do indicador personalizado no formato "indicator_name.ex5" .Os indicadores necessários para os testes são determinados automaticamente a partir da chamada de função iCustom(), se o parâmetro correspondente for especificado como uma string constante. Para outros casos (uso da função IndicatorCreate() ou uso de uma string não constante no parâmetro que define o nome do indicador) precisamos desta propriedade
tester_file
corda
Nome do ficheiro para o testador, especificando a sua extensão, entre aspas duplas (como uma cadeia constante). O ficheiro especificado será passado ao testador para operação. Os ficheiros de entrada para testes, se necessário, devem ser sempre especificados
tester_library
corda
Nome da biblioteca com extensão, entre aspas duplas. Uma biblioteca pode ter tanto uma extensão dll como uma extensão ex5. As bibliotecas necessárias para os testes são detectadas automaticamente. No entanto, se uma biblioteca for utilizada por um indicador personalizado, deve-se utilizar esta propriedade
Mas tem razão, precisa de acrescentar explicitamente informação sobre o assunto novamente nos locais relevantes.
Provavelmente, eu deveria ler "uma única tiragem com 10 trocas levará menos tempo do que uma tiragem com 100 000 trocas porque cada troca no testador precisa de tempo para ser processada.
Concordo com os carrapatos. Mas preste atenção exactamente ao número de acordos - o crescimento temporal não é obviamente linear, e formar um relatório de teste está completamente fora de questão!
Qual é o tempo máximo que pode ser definido no EventSetTimer( )?
INT_MAX? não me parece. Não quero investigar por conta própria, e não há ninguém na ajuda.
No processo de teste, surgiram algumas questões, eu mostro fotografias tiradas ao mesmo tempo:
Como se pode ver pela figura, apenas três núcleos estão a funcionar, enfrentando mais de uma vez uma situação em que, no decurso dos testes, o número de núcleos envolvidos no trabalho diminuiu gradualmente para zero, entrando depois em funcionamento de uma só vez, ou seja, há inactividade, porque é que os núcleos libertados não começam a funcionar imediatamente?
O número de execuções é definido como 287, mas os resultados da optimização mostram-no dessa forma:
o que significam então estes números? O número de pontos no gráfico de optimização é também cerca de 381...