Erros, bugs, perguntas - página 103
Pode dizer-me como adicionar um botão "desfazer" "refazer" ao menu da barra de ferramentas no editor µl?
Não é a isso que se refere?
Sim, muito obrigado.
Procurei algumas vezes e não o consegui encontrar... :)
O problema é que a função OrderCalcMargin() faz parte do grupo de funções de negociação https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю por agora deve utilizar as funções do artigo Funções de gestão de dinheiro em EAs para obter a quantidade de margem necessária para abrir uma posição com um determinado volume.
Porque é que a funçãoSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) retorna 0?
Não consigo actualizar a lightfubdate e depois de descarregar o último instalador não instala, por isso estou sentado com 306 build. :о(
SZY A propósito, a construção 306 define o melhor ponto de acesso Access Point 4 USA (pode ser que ajude) e o servidor asiático nem sequer está na lista.
Quando é que descarregou o instalador?
Descarregue a última versão do instalador e tente novamente. Acabei de o verificar e está a funcionar:
Também verificou as estatísticas do servidor CDN EUA, Europa, Ásia - todos eles trabalham e distribuem centenas de distribuições diariamente sem parar.
Descarreguei o instalador durante cerca de 17 horas (hora do fórum) hoje. A propósito, tem a versão de 64 bits, tenho o sistema de 32 bits.
Qual é a sua velocidade de ligação? Parece que existem alguns problemas sérios de conectividade.
Afixe os resultados da sua equipa, por favor:
deveria inventar algo como isto:Os primeiros endereços dos caminhos podem ser apagados.
Experimentei-o novamente, não funcionou.
Da última vez passou pela fase de download do eua.cdn e depois reiniciou na fase de download do asia.cdn.
Agora eua.cdn asia.cdn passou e tropeçou no europe.cdn.
Vou tentar novamente (Deus ama uma trindade)
Desculpe, a que software precisa para enviar estes comandos?