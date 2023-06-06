Erros, bugs, perguntas - página 103

Dmitriy2:

Pode dizer-me como adicionar um botão "desfazer" "refazer" ao menu da barra de ferramentas no editor µl?

Não é a isso que se refere?

 
Sim, muito obrigado.

Procurei algumas vezes e não o consegui encontrar... :)

 
Rosh:
O problema é que a função OrderCalcMargin() faz parte do grupo de funções de negociação https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю por agora deve utilizar as funções do artigo Funções de gestão de dinheiro em EAs para obter a quantidade de margem necessária para abrir uma posição com um determinado volume.
Porque é que a funçãoSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) retorna 0?
 
EvgeTrofi:
Porque é que a funçãoSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) retorna 0?
Porque esta função foi concebida para símbolos de acções, mas em símbolos forex devolve zero
 

Não consigo actualizar a lightfubdate e depois de descarregar o último instalador não instala, por isso estou sentado com 306 build. :о(

SZY A propósito, a construção 306 define o melhor ponto de acesso Access Point 4 USA (pode ser que ajude) e o servidor asiático nem sequer está na lista.

 
Urain:

Não há actualização da lightfubdate e depois de descarregar o último instalador não instala, por isso estou sentado com 306 build. :о(

Para forçar a verificação para actualização, fechar o terminal e apagar a linha LastTime no bloco [LiveUpdate] do ficheiro de configuração /config/terminal.ini e executar o terminal. Note-se que o ficheiro é unicode e pode ser editado em bloco de notas.


SZY a propósito 306 build detecta o melhor Access Point 4 USA (talvez ajude) e o servidor asiático nem sequer está na lista.


Quando é que descarregou o instalador?

Descarregue a última versão do instalador e tente novamente. Acabei de o verificar e está a funcionar:

Também verificou as estatísticas do servidor CDN EUA, Europa, Ásia - todos eles trabalham e distribuem centenas de distribuições diariamente sem parar.

 
Descarregou o instalador durante cerca de 17 horas (hora do fórum) hoje. A propósito, tem a versão de 64 bits, tenho o sistema de 32 bits.
 
Urain:
Descarreguei o instalador durante cerca de 17 horas (hora do fórum) hoje. A propósito, tem a versão de 64 bits, tenho o sistema de 32 bits.

Qual é a sua velocidade de ligação? Parece que existem alguns problemas sérios de conectividade.

Afixe os resultados da sua equipa, por favor:

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net

deveria inventar algo como isto:

С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net

Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  xxxxx
  2    12 ms    12 ms    17 ms  xxxxx
  3    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  4    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  5    98 ms    99 ms   102 ms  lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212]
  6    93 ms   104 ms    97 ms  10 gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21]
  7   166 ms   177 ms   174 ms  10 gigabitethernet4-4.core1.nyc4.he.net [72.52.92.241]
  8   225 ms   224 ms   236 ms  10 gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
  9   235 ms   237 ms   242 ms  pacnet.10 gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net [216.218.223.206]
 10   327 ms   329 ms   329 ms  gi6-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.61.166]
 11   389 ms   392 ms   389 ms  po2-0-1.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.0.42]
 12   393 ms   398 ms   402 ms  te2-2.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.147.16.202]
 13   460 ms   378 ms   379 ms  PNT-0079.asianetcom.net [202.147.17.94]
 14   396 ms   399 ms   396 ms  vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [116.92.191.1]
 15   401 ms   407 ms   399 ms  202.64.5.113
 16     *      385 ms   384 ms  v201.tmhs3501.pacific.net.hk [202.64.154.54]
 17   398 ms   404 ms   402 ms  asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]

Трассировка завершена.
Os primeiros endereços dos caminhos podem ser apagados.
 

Experimentei-o novamente, não funcionou.

Da última vez passou pela fase de download do eua.cdn e depois reiniciou na fase de download do asia.cdn.

Agora eua.cdn asia.cdn passou e tropeçou no europe.cdn.

Vou tentar novamente (Deus ama uma trindade)

 
Desculpe, a que software precisa para enviar estes comandos?

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net
