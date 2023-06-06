Erros, bugs, perguntas - página 207
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Continuação
Abro o testador. Selecciono EURJPY (que não foi descarregado no passo anterior)
Como resultado, antes do início dos testes, toda a história do símbolo é descarregada:
Conteúdos da pasta C:Ficheiros de Programas\\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\História\EURJPY
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999.hcc
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
25.11.2010 21:12 <DIR> cache
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 ficheiros 180 013 820 bytes
No total 125Mb de tráfego e 35 minutos à espera de descarga para terminar (ainda bem que não é GPRS) + 1.2Gb de espaço em disco (em vez de 80Mb). Gastou mais 120Mb de tráfego e 30 minutos (90%).
Por favor escreva para Servicedesk com todos os bugs aqui descritos.
A propósito, preste atenção:
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc !
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
Há uma suspeita de que a história do EURJPY para o ano 2000 esteja incorrecta. Mas isso é com a Alpari ;)
A história é carregada correctamente - por isso houve um pedido para o ano de 2004. E quando se utiliza o testador é incondicionalmente e correctamente descarregado todo o histórico até à máxima profundidade - é uma decisão absolutamente correcta e informada. Basta olhar para as exclamações "incompreensíveis" dos utilizadores de MT4 para compreender - se não tratarmos da história, os utilizadores nem sequer serão capazes de controlar a história.
O que o leva a pensar isso? O ano de 2004 foi o primeiro da lista apenas porque ainda estava a descarregar! Só posso suspeitar dos indicadores padrão de Média Móvel(14) em EURUSD e EURCHF, CCI(14) em GPBUSD e MACD(12,26,9) em USDJPY (é "fora da caixa"). De alguma forma, duvido que precisem de dados de anos anteriores com tais parâmetros.
Também não posso concordar com o testador. Declarei explicitamente o período de testes no prazo de um ano. O código do Expert Advisor não contém chamadas para a história para além das 10 horas e outros símbolos. Faz mais sentido carregar apenas o que é realmente necessário (ou seja, o símbolo de base para o período necessário, o resto conforme necessário).
PS. É você que está a pedir aos participantes do Campeonato para serem frugal com recursos! ;)
O que o leva a pensar isso? O ano de 2004 foi o primeiro da lista apenas porque ainda estava a descarregar! Só posso suspeitar dos indicadores padrão de Média Móvel(14) em EURUSD e EURCHF, CCI(14) em GPBUSD e MACD(12,26,9) em USDJPY (é "fora da caixa"). De alguma forma, duvido que precisem de dados de anos anteriores com tais parâmetros.
Também não posso concordar com o testador. Declarei explicitamente o período de testes no prazo de um ano. No código da EA, não há chamadas para a história para além das 10 horas e outros símbolos. Faz mais sentido carregar apenas o que é realmente necessário (ou seja, o símbolo de base para o período necessário, o resto conforme necessário).
PS. É você que está a pedir aos participantes do Campeonato para serem frugal com recursos! ;)
E eu estou a falar-vos sobre isto
Logo acima de si escreveu:
Pode ter sido essa a intenção, mas... Realização de uma experiência de campo (construir 358).
Apago todos os símbolos da pasta "C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history" (C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history)
Ligo-me ao Alpari-Demo (terminal tem 5 cartas abertas: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Alguns minutos depois, vejo a imagem (a história ainda está a ser descarregada):>
Algo sobre as suas afirmações não se soma à realidade (mesmo que algumas delas o façam).
1. o Testador de Estratégia
Ao ser testado no testador, apenas um par especificado nos parâmetros do testador é descarregado. No caso da optimização de todos os símbolos, cada símbolo é carregado sequencialmente.
Se o Expert Advisor for multi-moeda, outros símbolos devem ser carregados independentemente.
A ideia é a seguinte
а. O testador tem a sua própria visão geral do mercado, no qual inicialmente apenas o par especificado nos parâmetros do testador é definido.
б. Se necessário, outros pares podem ser adicionados à visão geral do mercado do testador de um EA, utilizando Select.
в. O testador de estratégia sincroniza os dados com o terminal, que por sua vez os sincroniza com o servidor de negociação (onde a conta é aberta).
Neste caso, o histórico para todo o período de testes é carregado + uma certa quantidade de informação antes da data dos testes (se não estou enganado, 1 ano).
в. Se o Expert Advisor (você) não estiver satisfeito com a profundidade exigida, o histórico deve ser carregado independentemente. Por exemplo, no bloco de inicialização, após verificação do histórico e sincronização dos dados.
2. terminal
A história é formada de forma semelhante (tanto quanto sei, é formada pelos símbolos mostrados na revisão do mercado do terminal, tendo em conta os gráficos abertos). Quando se começa a trabalhar com o terminal, forma-se um mínimo necessário de história para os símbolos comercializados (não me lembro do número exacto de barras, mas este tem sido repetidamente mencionado no fórum).
Se esta profundidade do histórico não for conveniente, os dados devem ser carregados manualmente. Para fazer esta mudança para o mês máximo (uma das opções recomendadas) e usar o scroll esquerdo do gráfico para carregar o histórico até à profundidade máxima.
É também aconselhável definir o número necessário de barras no gráfico nas definições dos terminais.
PS
O histórico é carregado apenas uma vez, e depois apenas os dados reais são carregados.
Continua em
Abro o testador. Selecciono EURJPY (não foi descarregado na fase anterior)
Como resultado, descarreguei TODO o histórico para o símbolo antes de testar:
Conteúdos da pasta C:Ficheiros de Programas\\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\História\EURJPY
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999.hcc
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
25.11.2010 21:12 <DIR> cache
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 ficheiros 180 013 820 bytes
Tráfego total de 125Mb e 35 minutos à espera de descarga para terminar (nas minhas condições, é bom que não seja GPRS) + 1.2Gb de espaço em disco (em vez de 80Mb). Gastou mais 120Mb de tráfego e 30 minutos (90%).
Um determinado período (que define a profundidade máxima de teste) deve ser prescrito nos parâmetros do testador, com base no qual o testador sincroniza o histórico com o terminal.
O histórico é descarregado do servidor comercial apenas uma vez, num arquivo (a taxa de compressão proporciona uma diminuição de 13 vezes no tamanho em comparação com o tamanho dos dados originais).
Neste caso, se bem entendi, o tamanho dos ficheiros de história está no directório terminal, como confirmado pela localização do directório "de trabalho" - C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\History\EURJPY
O testador tem a sua própria pasta para estes dados - C:Ficheiros de programas MetaTrader 5 testador Agente(número de agentes)-BasesDC ou outro corretor (servidor)-COPY0
Qual é então exactamente o problema?
Aos promotores.
Gostaria de repetir o meu pedido relativamente à coloração das posições SL com rede de arrasto activa(rede de arrasto integrada do terminal).
Em MT4 essas posições eram de cor amarela.