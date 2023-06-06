Erros, bugs, perguntas - página 205
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Talvez o façam, ainda não verifiquei. Sou novo no MT5 e tendo visto uma imagem semelhante de conversão de um período de tempo para outro, decidi que era algum bug (foi por isso que escrevi neste tópico), convencido de que todos estes anos são feitos de barras minúsculas, como acabou por não ser verdade, agora vou verificar outros servidores, incluindo metaquotes...
IgorM sergey1294
Obrigado
Seria melhor trocar a oferta e perguntar.
Isto, claro, não afecta nada, mas visualmente magoa o olho, demora cinco segundos a mover as caixas de verificação na próxima construção.
ligado ao servidor metacvot e sentiu a diferença,
pessoas, verifique o conteúdo da pasta do histórico antes de testar em outros dc's.
não deveria ser assim:
e isto é óptimo:
verificar o tamanho dos ficheiros, o tamanho do histórico anual deve estar entre 25-30mb, caso contrário os minutos são substituídos por horas ou dias, o que reduziria o tráfego para o download inicial do histórico, economia - numa palavra...
Se eles estão a poupar no trânsito, algo em que pensar...
ligado ao servidor metacvot e sentiu a diferença,
pessoas, verifique o conteúdo da pasta do histórico antes de testar em outros dc's.
este não deve ser o caso:
e isto é óptimo:
verificar o tamanho dos ficheiros, o tamanho do histórico anual deve estar entre 25-30mb, caso contrário os minutos são substituídos por horas ou dias, o que reduziria o tráfego para o download inicial do histórico, economia - numa palavra...
Se eles estão a poupar no trânsito, algo em que pensar...
Penso que os criadores têm algo em que pensar: se cada corretora tiver centenas de instrumentos com uma história completa para cada instrumento, obtém-se gigabytes de tráfego desperdiçado, se o utilizador precisar de um instrumento e de um ano. Tanto quanto sei, custa várias linhas de código.
A história é descarregada exclusivamente a pedido. Se não abrirmos os gráficos, a história não será descarregada.
Além disso, apenas o período necessário é carregado. Se estiver a trabalhar com o calendário 2010, só serão carregados os dados de 2010.
Penso que há algo em que os programadores devem pensar: se cada CD tiver uma centena de instrumentos com uma história completa para cada instrumento, obtém-se gigabytes de tráfego desperdiçado se o utilizador precisar de um instrumento e de um ano. Tanto quanto sei, custa algumas linhas de código.
Os servidores MetaTrader 5 não têm problemas de carga (nem CPU nem Rede) de descarregar grandes quantidades de dados.
Todo o sistema está concebido para distribuir quaisquer dados - tanto o histórico comercial como o histórico dos gráficos - da forma mais eficiente e rentável possível. De facto, todas as restrições sobre a profundidade dos dados são eliminadas.A arquitectura de cluster da plataforma MetaTrader 5 permite um aumento linear da capacidade à medida que a carga aumenta.
A história é descarregada exclusivamente a pedido. Se não abrir nenhum gráfico, a história não será descarregada.
Além disso, apenas o período necessário será descarregado. Se estiver a trabalhar com o gráfico de 2010, apenas os dados de 2010 serão descarregados.
Os servidores MetaTrader 5 não têm problemas de carga (nem CPU nem Rede) de descarregar grandes quantidades de dados.