Olegts:
Talvez o façam, ainda não verifiquei. Sou novo no MT5 e tendo visto uma imagem semelhante de conversão de um período de tempo para outro, decidi que era algum bug (foi por isso que escrevi neste tópico), convencido de que todos estes anos são feitos de barras minúsculas, como acabou por não ser verdade, agora vou verificar outros servidores, incluindo metaquotes...
se não estou enganado, se não há minutos no servidor antes da barra de minutos registar os dados da barra do dia, penso que foi mencionado algures pelos programadores
 

IgorM sergey1294

Obrigado

 

Seria melhor trocar a oferta e perguntar.

Isto, claro, não afecta nada, mas visualmente magoa o olho, demora cinco segundos a mover as caixas de verificação na próxima construção.

 

ligado ao servidor metacvot e sentiu a diferença,

pessoas, verifique o conteúdo da pasta do histórico antes de testar em outros dc's.

não deveria ser assim:

e isto é óptimo:

verificar o tamanho dos ficheiros, o tamanho do histórico anual deve estar entre 25-30mb, caso contrário os minutos são substituídos por horas ou dias, o que reduziria o tráfego para o download inicial do histórico, economia - numa palavra...

Se eles estão a poupar no trânsito, algo em que pensar...

 
Penso que há algo em que os programadores devem pensar: se cada CD tiver uma centena de instrumentos com uma história completa para cada instrumento, obtém-se gigabytes de tráfego desperdiçado se o utilizador precisar de um instrumento e de um ano. Tanto quanto sei, custa algumas linhas de código.
 
Ashes:
Penso que os criadores têm algo em que pensar: se cada corretora tiver centenas de instrumentos com uma história completa para cada instrumento, obtém-se gigabytes de tráfego desperdiçado, se o utilizador precisar de um instrumento e de um ano. Tanto quanto sei, custa várias linhas de código.

A história é descarregada exclusivamente a pedido. Se não abrirmos os gráficos, a história não será descarregada.

Além disso, apenas o período necessário é carregado. Se estiver a trabalhar com o calendário 2010, só serão carregados os dados de 2010.

Ashes:
Penso que há algo em que os programadores devem pensar: se cada CD tiver uma centena de instrumentos com uma história completa para cada instrumento, obtém-se gigabytes de tráfego desperdiçado se o utilizador precisar de um instrumento e de um ano. Tanto quanto sei, custa algumas linhas de código.
Esta empresa de corretagem tem muitas ferramentas, pelo que parece ter decidido proteger-se de um idiota que abrirá todas as cartas com história até ao punho. Talvez isto não venha a acontecer no mercado real. Claro que as minissemanas são boas como base, mas quem sabia que as empresas comerciais começariam a transformá-las em bares diários sem avisar ninguém. Penso que teriam usado um limite, digamos um mês, em número de descarregamentos de dados históricos deste IP, então as pessoas pensariam antes de o descarregarem, mas agora tudo é primitivo e triste. Adivinhe por si mesmo...
 

Os servidores MetaTrader 5 não têm problemas de carga (nem CPU nem Rede) de descarregar grandes quantidades de dados.

Todo o sistema está concebido para distribuir quaisquer dados - tanto o histórico comercial como o histórico dos gráficos - da forma mais eficiente e rentável possível. De facto, todas as restrições sobre a profundidade dos dados são eliminadas.

A arquitectura de cluster da plataforma MetaTrader 5 permite um aumento linear da capacidade à medida que a carga aumenta.
 
Renat:

A história é descarregada exclusivamente a pedido. Se não abrir nenhum gráfico, a história não será descarregada.

Além disso, apenas o período necessário será descarregado. Se estiver a trabalhar com o gráfico de 2010, apenas os dados de 2010 serão descarregados.

Erro meu, referia-me ao Testador. Poderia usar este comportamento.
 
Renat:

Os servidores MetaTrader 5 não têm problemas de carga (nem CPU nem Rede) de descarregar grandes quantidades de dados.


Porquê depois as empresas de corretagem comprimem os dados históricos para 1 hora e depois para bares diários a partir de Agosto de 2010? Este é um anti-anúncio para o MetaTrader 5. Depois de descarregar o histórico e decidir verificar a sua estratégia no testador e mostrar uma coisa antes de Agosto de 2010, e depois desse período de tempo não muda nada. Não sei porque decidi negociar no vosso MetaTrader. Vale a pena pensar em...
