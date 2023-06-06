Erros, bugs, perguntas - página 215
Não poderia ainda ser possível imprimir o fragmento seleccionado no Yeditor? Neste momento, este botão de rádio não está activo.
Uma coisa pequena, é claro, mas desagradável, especialmente quando as listagens têm 50 páginas.
O servidor parece ter congelado... desde ontem.
O algoritmo genético desapareceu algures... Construir 360
Pergunta eliminada! Olhado no sítio errado!
Podemos confiar no facto de que a HistorySelectByPosition() devolve uma lista ORDERED de negócios?
Então a enumeração AQUI seria desnecessária. Caso contrário, a enumeração pode começar a partir do fim ... (reparou que os ofícios no testador foram ordenados).
Caros Senhores Desenvolvedores e programadores! Eu preciso de ajuda! Talvez eu não seja o primeiro, mas mesmo assim...
1. Como é possível organizar um loop, que seria interrompido (por exemplo) ao carregar no "botão" do objecto. Tanto quanto sei, a função OnChartEvent não pode ser chamada à força a partir do mesmo loop? Se assim for, talvez haja algumas formas de contornar isto, porque já me arrebentei com os miolos.
Quando o laço está em funcionamento, as variáveis do sistema não são actualizadas, ou seja, não é possível tirar partido da mudança do período gráfico (pelo menos). Se o laço é organizado verificando OnChartEvent, então é necessário fazer algo constantemente com o gráfico para activar esta função - também não é uma opção.
2. É possível mover a carta na janela da carta programática, e não apenas manualmente? ChartNavigate ou não funciona, ou foi concebido para outra coisa, ou ainda não descobri como funciona.
Agradeço-vos antecipadamente.
p.s. Seria possível fazer as próprias funções e variáveis destacadas no texto do programa?
Instalei o MT5 num servidor remoto dedicado. De vez em quando tenho de me certificar de que o terminal se liga novamente a um servidor se a ligação for interrompida por um curto período de tempo. Certifique-se de especificar qual o servidor a utilizar, caso contrário todo o comércio "congela". Como posso fazer com que o terminal volte a ligar-se automaticamente se não estiver ligado dentro de 5 minutos, por exemplo?
Isto deve acontecer automaticamente.
O terminal detecta automaticamente a perda de ligação e volta a ligar-se a ele (quando esta característica está disponível).
Se isto não acontecer, escrever um pedido ao Service Desk com uma descrição completa do problema e não se esqueça de anexar os registos.
Confrontado com um problema de transbordamento da pilha de chamadas (penso eu).
Depois de chamar um método de um dos objectos , ver exemplo abaixo. O código é simplificado, apenas a sua essência. A classe CClass1 é uma classe base, e a list1 tem diferentes objectos que são descendentes desta classe, e as suas funções init têm diferentes implementações. Assim, numa classe em que a função init vai buscar tal lista (para simplificar, uma inicialização de uma interface aninhada, um painel num painel) após retornar do init na linha
há um erro
2010.12.02 00:21:00 test1 (EURUSD,H1) Acesso ao ponteiro inválido em 'Container.mqh' (74,10)
Isto é, o ponteiro t está morto.
Quando se depura, este erro não ocorre, depois de chamar o método, o ponteiro está "vivo", são criadas interfaces aninhadas e a EA continua a funcionar.
A única forma de contornar o erro#O ponteiro do tamanho da pilha de propriedades não conseguiu nada.