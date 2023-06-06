Erros, bugs, perguntas - página 216
Encontrei um problema de sobrecarga da pilha de chamadas (por isso, penso eu).
Depois de chamar um método de um dos objectos , ver exemplo abaixo. O código é simplificado, apenas a sua essência. A classe CClass1 é uma classe base e a list1 tem diferentes objectos que são descendentes desta classe e as suas funções init são implementadas de forma diferente. Assim, numa classe em que a função init vai buscar tal lista (para simplificar, inicializa uma interface aninhada, um painel no painel) após retornar do init na linha
há um erro
2010.12.02 00:21:00 test1 (EURUSD,H1) Acesso ao ponteiro inválido em 'Container.mqh' (74,10)
Isto é, o ponteiro t está morto.
Quando se depura, não existe tal erro, após o ponteiro de chamada do método estar "vivo", são criadas interfaces aninhadas e o Expert Advisor continua a trabalhar.
Esta é a única forma de contornar o erro:#O ponteiro do tamanho da pilha de propriedades não conseguiu nada.
É difícil dizer alguma coisa ao certo. É necessário o código fonte.
Tente escrever um pedido para o Servicedesk.
Voltei das férias, comecei a construir terminais, actualizei para 360 e um indicador deixou de funcionar...
Li as alterações: 6. MQL5: Processamento fixo do evento de clique sobre um gráfico.
Agora quando clica num objecto gráfico são gerados dois eventos ao mesmo tempo: CHARTEVENT_OBJECT_CLICK + CHARTEVENT_CLICK, enquanto antes só havia um CHARTEVENT_OBJECT_CLICK, o que permite simular um duplo clique
Será sempre assim ou será um insecto?
Mais uma vez bati na parede da impossibilidade,
Preciso de passar um parâmetro ao construtor, para que a classe seja inicializada com certos parâmetros,
como contornar este problema? O que é que recomendam?
к
bem, não vejo outra saída
e, claro, tem de colocar os Inits na ordem correcta no caso de aulas herdadas
Gostaria que escrevessem um artigo sobre o tratamento de erros em projectos complexos,Imprimir e devolver, pois aqui não é a solução.
Ou seja, criar um pré-construtor que complete o processo de construção, e que por sua vez exiba uma bandeira de inicialização.
Em geral, é uma boa solução, mas existem alguns inconvenientes. Temos de sondar cada função com bandeira de inicialização, e com um grande número de funções de classe, não é conveniente.
E se tivermos de mudar alguma coisa, todas as funções teriam de ser reescritas.
SZ Eu editei o código, corrigi a gralha.
bem, se houvesse um construtor, isso não significaria que a inicialização fosse bem sucedida. em qualquer caso, é necessário verificar o facto da inicialização
claro que se pode verificar uma vez:
Mas se utilizar o seu próprio código, pode fazer dele uma regra para verificar o facto da inicialização no momento da chamada, e se for utilizado por outros, não pode escrever em instruções: "deve utilizar apenas esta construção, caso contrário não posso garantir as consequências". Não, tem de verificar a inicialização nos métodos de classe de qualquer forma.
Aos promotores.
Imediatamente após o reinício da nova construção
PS
A actualização do terminal instalado em pasta diferente foi bem sucedida, os símbolos estão na lista (mas não havia gráficos abertos antes da actualização)...
Diz-me se se trata de um insecto ou se não é permitido.
Dá um erro
O mais provável é que o ArrayInitialize() se destine a preencher apenas matrizes de um certo tipo, numérico para ser exacto (muito provavelmente int ou duplo).
Porque a matriz tem tipo ENUM_ORDER_TYPE de chamada de ArrayInitialize irá causar um erro, dizendo que este método de chamada não é permitido.
Na minha opinião, há duas opções neste caso:
1. mudar o tipo de matriz ENUM_ORDER_TYPE para int, tendo-o ao mesmo tempo em conta no código (pelo menos os tipos de ordem podem ser facilmente representados como int);
2. Implementar de forma independente a "inicialização" da matriz.