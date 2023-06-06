Erros, bugs, perguntas - página 216

Encontrei um problema de sobrecarga da pilha de chamadas (por isso, penso eu).

Depois de chamar um método de um dos objectos , ver exemplo abaixo. O código é simplificado, apenas a sua essência. A classe CClass1 é uma classe base e a list1 tem diferentes objectos que são descendentes desta classe e as suas funções init são implementadas de forma diferente. Assim, numa classe em que a função init vai buscar tal lista (para simplificar, inicializa uma interface aninhada, um painel no painel) após retornar do init na linha

há um erro

2010.12.02 00:21:00 test1 (EURUSD,H1) Acesso ao ponteiro inválido em 'Container.mqh' (74,10)

Isto é, o ponteiro t está morto.

Quando se depura, não existe tal erro, após o ponteiro de chamada do método estar "vivo", são criadas interfaces aninhadas e o Expert Advisor continua a trabalhar.

Esta é a única forma de contornar o erro:

#O ponteiro do tamanho da pilha de propriedades não conseguiu nada.

É difícil dizer alguma coisa ao certo. É necessário o código fonte.

Tente escrever um pedido para o Servicedesk.

Voltei das férias, comecei a construir terminais, actualizei para 360 e um indicador deixou de funcionar...

Li as alterações: 6. MQL5: Processamento fixo do evento de clique sobre um gráfico.

Agora quando clica num objecto gráfico são gerados dois eventos ao mesmo tempo: CHARTEVENT_OBJECT_CLICK + CHARTEVENT_CLICK, enquanto antes só havia um CHARTEVENT_OBJECT_CLICK, o que permite simular um duplo clique

Será sempre assim ou será um insecto?

AlexSTAL:

Voltou das férias, iniciou os terminais, actualizou para 360 build e um indicador deixou de funcionar...

leitura em mudanças: 6. MQL5: Processamento fixo do evento de clique sobre um gráfico.

Agora quando clica num objecto gráfico são gerados dois eventos ao mesmo tempo: CHARTEVENT_OBJECT_CLICK + CHARTEVENT_CLICK, enquanto antes só havia um CHARTEVENT_OBJECT_CLICK, o que permite simular um duplo clique

Será sempre assim ou será um insecto?

Isto foi feito intencionalmente.
 

Mais uma vez bati na parede da impossibilidade,

Preciso de passar um parâmetro ao construtor, para que a classe seja inicializada com certos parâmetros,

como contornar este problema? O que é que recomendam?

 
Urain:

Mais uma vez, bati na parede da impossibilidade,

Preciso de passar um parâmetro ao construtor para que a classe seja inicializada com certos parâmetros,

Como contornar este problema?


к

bem, não vejo outra saída

class test{
  private:
    bool inited;
    int value;  
  public:
    void test(){
      inited = false;
    }
    
  bool Set( int passed ){
    value = passed;
    return(true);
  }
  bool Init( int passed ){
    if ( Set( passed ) ){
      inited = true;
      return(true);
    }
    return(false);
  }
  int Get( ){
    if( !inited ){
      Print("Объект неинициализирован");
      return(-1);
    }
    return(value);
  }
};

void OnStart()
  {
  
  
  test var;
  if( !var.Init(1)){
    Print("Ошибка инициализации объекта");
    return;
}
  Print(var.Get());
  
  test var2;
  Print( var2.Get() );
  }

e, claro, tem de colocar os Inits na ordem correcta no caso de aulas herdadas

Gostaria que escrevessem um artigo sobre o tratamento de erros em projectos complexos,Imprimir e devolver, pois aqui não é a solução.

 
gdtt:

Bem, não vejo qualquer outra saída.

E, claro, é necessário colocar os Inits na ordem correcta no caso de aulas herdadas

Em geral, gostaria que escrevessem um artigo sobre o tratamento de erros em projectos complexos, Imprimir e devolver, pois aqui não é a solução.

Ou seja, criar um pré-construtor que complete o processo de construção, e que por sua vez exiba uma bandeira de inicialização.

Em geral, é uma boa solução, mas existem alguns inconvenientes. Temos de sondar cada função com bandeira de inicialização, e com um grande número de funções de classe, não é conveniente.

E se tivermos de mudar alguma coisa, todas as funções teriam de ser reescritas.

SZ Eu editei o código, corrigi a gralha.

class test
  {
private:
   bool              inited;
   int               value;
public:
                     test(void){inited=false;};
   bool Set(int passed){value=passed;return(true);};
   bool Init(int passed)
     {
      if(Set(passed))inited=true;    
      return(inited);
     };
   int Get()
     {
      if(!inited)
        {
         Print("Объект неинициализирован");
         return(-1);
        }        
      return(value);
     };
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {

   test var;
   var.Init(1);
   Print(var.Get());

   test var2;
   Print(var2.Get());
  }
 
Urain:

Isto é, criar um pré-construtor que completaria o processo de construção, e que por sua vez, colocaria uma bandeira de inicialização.

Em geral, é fixe, mas há alguns inconvenientes. Teremos de consultar cada função para a bandeira de inicialização, e com um grande número de funções de classe, isto não é conveniente.

O código foi actualizado pela primeira vez da mesma forma que pela segunda vez.

SZ Eu editei o código, fixei a supervisão.

bem, se houvesse um construtor, isso não significaria que a inicialização fosse bem sucedida. em qualquer caso, é necessário verificar o facto da inicialização

claro que se pode verificar uma vez:

void OnStart()
  {

   test var;
   if( ! var.Init(1)){
     // здесь какято обрабтка
     return;
   };
   Print(var.Get());

   test var2;
   Print(var2.Get());
  }

Mas se utilizar o seu próprio código, pode fazer dele uma regra para verificar o facto da inicialização no momento da chamada, e se for utilizado por outros, não pode escrever em instruções: "deve utilizar apenas esta construção, caso contrário não posso garantir as consequências". Não, tem de verificar a inicialização nos métodos de classe de qualquer forma.

Aos promotores.

Imediatamente após o reinício da nova construção


PS

A actualização do terminal instalado em pasta diferente foi bem sucedida, os símbolos estão na lista (mas não havia gráficos abertos antes da actualização)...

 

Diz-me se se trata de um insecto ou se não é permitido.

ENUM_ORDER_TYPE Signal[21];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   ArrayInitialize(Signal,WRONG_VALUE);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Dá um erro

'ArrayInitialize' - no one of the overloads can be applied to the function call
sergey1294:

Por favor, digam-me se isto é um insecto ou não permitido.

Receberá um erro


O mais provável é que o ArrayInitialize() se destine a preencher apenas matrizes de um certo tipo, numérico para ser exacto (muito provavelmente int ou duplo).

Porque a matriz tem tipo ENUM_ORDER_TYPE de chamada de ArrayInitialize irá causar um erro, dizendo que este método de chamada não é permitido.

Na minha opinião, há duas opções neste caso:

1. mudar o tipo de matriz ENUM_ORDER_TYPE para int, tendo-o ao mesmo tempo em conta no código (pelo menos os tipos de ordem podem ser facilmente representados como int);

2. Implementar de forma independente a "inicialização" da matriz.

