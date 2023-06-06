Erros, bugs, perguntas - página 209
Diz-me como descarregar Expert Advisors
Consultores especializados podem ser descarregados do Editor (Ferramentas -> Base de Código) ou deste portal, a partir da secção Base de Código
Depois disso, os Consultores Especialistas devem ser colocados no directório de Especialistas \MQL5\Experts.
Os indicadores vivem aqui \MQL5\Indicadores
Bibliotecas podem ser encontradas aqui \MQL5\Libraries
Scripts aqui \MQL5}Scripts
PS
Se os Consultores Especialistas (e não apenas os Consultores Especialistas) forem descarregados do Indicador, devem ser colocados por eles próprios na pasta requerida
CAVALHEIROS DESENVOLVEDORES!
TRABALHO NA OPTIMIZAÇÃO DO TESTADOR/OPTIMIZADOR. ABRANDA DE TAL FORMA QUE É IMPOSSÍVEL TRABALHAR!!!
Esperava realmente melhorias e novas funcionalidades no MT5, mas a realidade é que parecem existir (embora não muitas), mas não se pode utilizá-las.
Além disso, falha e abranda horrivelmente. verdadeira desilusão com a plataforma e penso que não sou o único...
Build 360: Run Single Test item do menu é desactivado após optimização (ver imagem). Não preciso de digitar os parâmetros de execução à mão)))
Por favor, dê detalhes sobre os testes, para que possamos avaliar a velocidade.
Certifique-se de prestar atenção nos registos ao montante dos cálculos efectuados - um indicador do número de ticks calculados. Normalmente há dezenas de milhões de carraças.
Enquanto escreve qualquer linha de código, o testador deve necessariamente pensar em "esta linha será chamada 10-20-50-100 milhões de vezes" e optimizar o código em conformidade.
Os milagres não acontecem - enormes quantidades de dados requerem recursos apropriados. No MetaTrader 5, permitimos a capacidade de escala horizontal do Testador de Estratégia através de agentes de teste locais e remotos.
Com cada construção, a velocidade do testador aumenta - estamos constantemente a trabalhar para melhorar o desempenho.
Talvez a optimização ainda não tenha sido concluída e, portanto, o comando para executar o teste único ainda esteja bloqueado. Por favor, verifique novamente.
Eu próprio acabei de o verificar - o comando de teste único é desbloqueado assim que o teste é concluído.
Construir 360. Várias vezes, no testador, houve mensagens de "agente testador falhou".
Instalou acidentalmente agentes locais como serviços em portos regulares a partir de 3000? Não precisa de instalar manualmente os agentes locais no computador local.
Por favor, forneça uma imagem de ecrã da lista de agentes.
Isso mesmo, "só para o ter"! Na próxima vez que utilizar o testador, a história poderia ter sido ajustada (especialmente agora que os diferentes CD têm um monte de falhas, desde a sua completa falta, até dados tortuosos).
O utilizador não compreende a felicidade que está a experimentar! Adicionar nas definições a caixa de verificação "NÃO QUERER, querer apenas a pedido do utilizador ou perito/especialista/indicador". E "NÃO quero também actualizações automáticas forçadas do MT5".
Se não tivéssemos 10 anos de desenvolvimento de plataformas comerciais sob o nosso cinto, poderíamos fazer tais carraças.
Mas a nossa experiência mostra claramente que desactivar as actualizações ou definir downloads manuais do histórico não é absolutamente uma opção.
E quanto a isto?
Com um EA em execução, o terminal não funciona quando esta mensagem aparece até seleccionar alguma acção manualmente, e se eu não estiver perto do computador durante muito tempo, todo o inferno se solta.
Por acaso já instalou agentes locais como serviços em portos regulares a partir de 3000? Não precisa de instalar manualmente agentes locais no computador local.
Forneça uma imagem de ecrã da lista de agentes, por favor.
Aqui está o conteúdo da pasta C:\Program Files\MetaTrader 5\tester:
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> logs
30.10.2010 14:35 <DIR> Agente-127.0.0.1-3000
30.10.2010 17:55 <DIR> Gestor
30.10.2010 17:55 <DIR> Agente-0.0.0.0-2000
08.11.2010 11:13:454 MACD Sample.set
16.11.2010 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set
12.11.2010 04:20 422 is7n_trend.set
26.11.2010 01:36 <DIR> liveupdate
Houve uma tentativa anterior de instalar um agente local numa tentativa de combater a inoperabilidade do testador numa das construções anteriores. Esta é uma réplica das suas décadas de experiência e da sua recusa inflexível em desactivar a actualização forçada. ;)
E quanto a isto?
Com o EA a funcionar, o terminal não funciona quando esta mensagem aparece, a menos que se seleccione uma acção manualmente, e se eu não estiver perto do computador durante muito tempo, todo o inferno se solta.
Esta janela é informativa, não modal e não bloqueia a GUI.
Quando aparece, pode controlar outras janelas de programa, chamar outros diálogos (por exemplo, comércio), etc.
Naturalmente, esta janela não bloqueia de forma alguma a operação de EAs ou scripts - eles continuam a funcionar, utilizando quaisquer funções do terminal.