Erros, bugs, perguntas - página 206
Porque é que depois as empresas de corretagem comprimem os dados do histórico para 1 hora e depois para bares diários a partir de Agosto de 2010, é um anti-anúncio para o MT5, esta pessoa descarrega o cliente, descarrega o histórico e decide verificar a estratégia no testador, e mostra uma coisa antes de Agosto de 2010, e depois desse período de tempo não mudou em nada. Não sei porque decidi negociar no vosso MetaTrader. É preciso pensar no assunto.
Isto não é um problema do MT5 (ou será que estou enganado)?
Este é exactamente o problema e a tarefa de uma determinada corretora ou banco...
A geração da história não é um problema do MT5 (ou será que estou enganado)?
É, para ser mais preciso, um problema e uma tarefa de uma determinada empresa de corretagem ou banco...
O download do histórico dos gráficos está inteiramente do lado do corretor. Não podemos ser responsáveis pelo volume e qualidade da história nos servidores de outras pessoas.
Do nosso lado, temos todas as características e capacidades (até uma solução de um botão) para sincronizar a história. Qualquer corretor pode sincronizar o seu histórico a partir do nosso servidor de demonstração absolutamente grátis e sem custos.
O testador só carrega o seu próprio símbolo e outros símbolos se estes forem explicitamente utilizados na EA.
Se utilizar testes de estratégias comerciais, não deve haver dúvidas sobre o tráfego. Para informação, no tráfego da rede 10 anos de história de um minuto de EURUSD leva de 10 a 13 mb. Durante a transmissão, o histórico é comprimido usando um algoritmo especial com uma taxa de compressão de 1:13, que é muito superior à compressão ZIP de 1:3 para os mesmos dados. 10 anos de símbolos Forex requerem aproximadamente 130 MB de histórico comprimido para serem descarregados através da rede. A quantidade de dados descarregados pode ser facilmente controlada pelo contador de tráfego no terminal.
O histórico comprimido é desempacotado do lado do cliente para acelerar o acesso. Não se deve sentir intimidado pelo volume de dados não embalados - não é de forma alguma igual aos dados transmitidos através da rede.
Falei-lhe de Thomas e você falou-me de Yerema, sim, não é um problema do MT5, mas eles não compreendem e decidem o contrário, porque o livro diz uma coisa (um minuto de tempo - a base para a formação do resto), mas na realidade acaba por se revelar absurdo. É isso, vou calar-me, não vou ser um chato... Desculpem a reclamação...
E vou falar-vos sobre isso.
Escreveu logo acima:
Talvez fosse essa a intenção, mas... Estou a realizar uma experiência à escala real (construir 358).
Apaguei todos os símbolos da pasta "C:{Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history".
Ligo-me ao Alpari-Demo (terminal tem 5 cartas abertas: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Alguns minutos mais tarde posso ver a imagem (a história ainda está a ser descarregada):
Conteúdos da pasta C:Ficheiros de Programas\\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\historia
As suas declarações não parecem corresponder à realidade (mesmo algumas delas).
Alguém da MQ pediu uma captura de ecrã (falta de MT5 na barra de tarefas). Aqui está:
As questões são as seguintes:
Suspeito que tentaram implementar o rastreio de alterações dos parâmetros de entrada.
IMHO, é necessário chamar o par OnDeInit - OnInit sempre, independentemente de o utilizador ter ou não alterado os parâmetros de entrada. A tarefa do programador para compreender isto.
Ou o utilizador não poderia chamar nenhuma destas funções, se o utilizador não alterasse nada nos separadores. Depois tem de se manter qualitativamente informado sobre se há alterações.